中国大陆驻柬使馆：在解救遇困者方面对台湾人一视同仁

中国大陆驻柬埔寨大使馆强调，在解救遇困同胞方面，中国大陆驻外使领馆对“台湾省籍中国公民”都是一视同仁予以重视，并呼吁遇到困难的在柬台湾人直接联系使馆。

使馆星期六（8月20日）在官网上发布致在柬台湾人的公开信，强调“台湾同胞就是中国公民，维护台胞的合法权益是中国驻外使领馆的职责所在。”

使馆也说：“无论大家在柬遇到何种困难，均可直接联系我们，中国驻柬使馆将一如既往，依法依规，向包括台胞在内的所有在柬中国公民提供及时高效的领事保护服务。”

中国大陆国台办在星期五（19日）也强调，中国大陆长期以来始终高度重视维护海外台湾人的安全和正当权益，呼吁在海外的台湾人遇到什么困难，都可以及时联系中国大陆驻外使领馆寻求帮助。

台湾行政院星期四（18日）公布，已得知有373名柬埔寨就业诈骗事件受害者，其中有39人成功被救出，其余的334人则等待救援。

台湾在野的国民党批评民进党政府对事件束手无策，海外救援无能，显示总统蔡英文的新南向政策彻底失败。民进党政府官员则将矛头指向中国大陆的“一带一路”倡议。

外长吴钊燮星期天（21日）以今年1月发生的台湾人在迪拜遭博弈集团限制人身自由案为例，强调在旅外台湾人的急难救助方面，驻外馆处同仁均在有限的人力及资源下，尽力提供海外台湾人协助，绝不会有刻意耽搁，或在合法状况下还拒绝协助台湾人的情况。

不过，吴钊燮也说，若有可精进的地方，外交部将会虚心检讨，未来也会持续用谨慎的态度处理每一个需要帮助的个案，并呼吁台湾人提高警觉，并多加关心身旁亲友，当即劝阻可能发生的每一个赴海外从事违法线上博奕、电信诈骗等不幸事件。