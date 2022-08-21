蒋万安批民进党不懂保台

台湾在野国民党籍台北市长参选人蒋万安，在星期天（8月21日）批评民进党只会“抗中”，即对抗中国国民党，但不懂保台。

据台湾联合新闻网报道，蒋万安在纪念八二三炮战的升旗典礼上说，八二三炮战让大家重新正视和平的重要性与可贵，大家可以透过现在的决定来影响未来，因此他常常在思考，“我们要留给下一代什么样的台湾、什么样的台北，我们都希望下一代，能够有一个繁荣、和平安乐的生活，都能在这片土地安居乐业。”

蒋万安指民进党执政后，这样的期待越渺小，批评民进党以权谋私，无视台湾利益，心中只有政党利益，两岸关系倒退了30年，台海再次紧张情事升高，什么时候台海又成为全世界最危险的地方，又是谁让台湾限于这样的处境，对岸不断接连军演，“什么时候当导弹飞过我们台湾上空，我们政府要刻意隐瞒，等日方公布资料我们才知道，这样的政府我们能信任吗？”

他称，八二三炮战绝对不是国民党和共产党的战争，并指这种说法不仅扭曲历史，更造成台湾民众“对于国家认同的错乱”，尤其在今日对岸接连军演、导致民众人心惶惶的时刻，更应该体认到团结就会胜利，分裂就会灭亡的重要性。

蒋万安也批评民进党只会“抗中”，而且这个抗中是对抗中国国民党，拿来当成激化人民对立的选举话术，但不懂保台，当台湾人民在世界各地碰到诈骗与各种困难时，政府却无能为力。

蒋万安过后要搭车离开活动现场时，蓝营政党新党的几名成员，包括台大前学生会长张荣法，以及台北市议员参选人刘荣之和郭荣先，冲上前想向蒋万安陈情。

蒋万安竞选团队发言人郑世维在场询问对方：“有什么事情？可以问发言人。”郭荣先回答，“我们想问市长。”至于要问什么具体内容，这些抗议人士未详述，便径自离场。