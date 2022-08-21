国民党副主席夏立言吁尽速开放小三通

台湾在野的国民党副主席夏立言在中国大陆结束防疫隔离后，星期六（8月20日）晚间与中共厦门市委相关人员，以及厦门台商代表餐叙时，建议尽速开放小三通。

据台湾联合新闻报道，国民党公布，夏立言告诉厦门市委相关人员，因厦门与金门距离近，可谓见证两岸关系从对峙走向和平发展，金厦是小三通门户。小三通受到疫情影响而暂停，但这对金门乡亲而言，往来两岸还要先到台湾才能返回金门实在太过辛苦，建议尽速开放小三通，以恢复两岸民间正常交流，便利两岸民众的民生日常。

夏立言也希望厦门能协助解决两岸交流过程中所衍生的种种问题，以确保台商及台湾居民的权益，与促进两岸人民的民生福祉。

夏立言10日率团前往中国大陆，早前针对美国众议院议长佩洛西访台而展开“围台”军演的中国大陆军方，也在同一天宣布，在台湾周边海空域完成了联合军事行动的各项任务。

国民党称此行是为了关心在陆台湾民众民生福祉、为台湾发声，不会谈及任何政治性议题，但夏立言在敏感时间赴大陆，而且有可能会与国台办主任刘结一等涉台官员会面，引来绿营人士直批国民党卖台，批评夏立言对不起台湾军队。夏立言一行人预计星期天下午搭机前往广州。

夏立言20日解除隔离，21日起展开行程，依序与福建、珠三角、长三角地区台商、台眷、台生座谈，并拟安排与刘结一、张志军等涉台官员会面。林祖嘉曾说，如果成功安排到夏立言与刘结一会面，地点应该会在上海。

台湾《自由时报》星期天（8月21日）引述政府官员报道，国民党行前曾向台湾陆委会报备夏立言行程，告知可能会与刘结一等人会面，但没有明说双方何时何地要见面。

