中国鄱阳湖洞庭湖近一个月“缩水”约66%

受持续高温天气影响，中国南方多地出现重度气象干旱，鄱阳湖、洞庭湖等湖泊水位持续走低，湖体面积近一个月减少了约66%。

FY-3D气象卫星鄱阳湖水情监测多通道合成图（中国国家卫星气象中心）

据中国天气网报道，中国国家卫星气象中心通过FY-3D气象卫星监测发现，8月18日，位于江西的中国第一大淡水湖鄱阳湖水体面积约为1113平方公里，较2022年7月10日水体面积减少了约66%。

FY-3D气象卫星洞庭湖水情监测多通道合成图（中国国家卫星气象中心）

位于湖南省境内的洞庭湖水体面积也较往年同期出现了大幅缩减，据FY-3D气象卫星监测显示，洞庭湖水体面积8月18日水体面积约为548平方公里，较2022年7月1日水体面积减少约66%。

据报道，今年七至八月，长江流域降雨明显偏少，其中七月平均降水量达141.2毫米，较常年同期偏少48.2%，为1961年以来历史同期最少。8月以来，江南、江汉、西南地区东部累计降水量不足10毫米。中国中央气象台已于8月20日升级发布气象干旱橙色预警。

据中国水利部消息，受高温少雨的天气影响，目前长江干流及洞庭湖和鄱阳湖水位较常年同期明显偏低，长沙市以下江段及两湖水位为历史同期最低；此外，8月4日，江西鄱阳湖水位低于枯水位，创下1951年有记录以来最早进入枯水期的纪录。

中国南方大范围高温和气象干旱眼下仍在持续，不过据最新预报，8月24日左右，冷空气南下，南方地区将自北向南出现降温，25日以后长江流域干旱区的降雨也将有望增多。