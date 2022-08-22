港女足助教涉非礼两队员被捕

香港女子足球队两名现任和退役球员本月向警方报案，称被男助教非礼。警方经查后，逮捕涉事39岁男子黄子伟。

综合香港《星岛日报》和网媒“香港01”报道，有消息指，上述两名女子在数年前参加足球训练班时结识男助教，去年两人受聘到对方经营的运动中心工作，工作期间被人非礼，两人感觉受到侵犯，最终在本月先后报警求助。

警方说，今年8月17日及19日，分别接获30岁及24岁女子报案，指她们去年多次被一名认识的足球男教练非礼。据悉，两名女受害人早于2016年至2017年，分别在足球训练班认识该教练，去年同被提供训练班的运动中心聘请成为职员，案发期间，两名受害人与男教练属同事关系。

深水埗警区刑事调查队第八队人员经调查后，锁定一名男疑犯，并于本月19日于深水埗区以涉嫌非礼拘捕一名39岁黄姓男子。案件交由深水埗警区重案组第一队跟进。被捕黄姓男子已获准保释候查，须于9月中旬向警方报到。

据悉，被捕男子是黄子伟，其运动中心位于深水埗。他曾在不少体育机构任职，致力推动女子及幼儿足球发展，更曾是香港女子足球代表队助理教练。香港足球总会网页显示，2020年鼠年贺岁杯赛事，他是香港女子足球队名单教练之一。香港足总网页21日仍可看到他与女足成员大合照，到了21日晚间已被删除。

香港足总回应传媒查询时说，非常关注此案件，并指足总较早前曾接获一位与案件相关的女士投诉，随即尝试进一步了解有关详情，而该教练虽在一些足总举办的训练班任教，但不是足总现任职员工。

香港足总说，由于事件不涉及足总现任职员工，也不是发生于足总举办的活动，经仔细考虑后，足总认为没有权力介入事件。足总职员随后也再向该投诉人解释，并建议如事件怀疑涉及刑事成分，可考虑向平机会或报警求助。由于事件性质严重，足总也取得平机会接纳投诉人案件的书面确认，目前已暂停该教练执教任何足总的训练班。

香港体坛过去也爆出类似的性侵事件，最轰动当属香港著名跨栏女运动员吕丽瑶，在2017年11月自爆约10年前被中学课外活动的教练性侵犯，涉事教练其后被捕及被控非礼罪，案件2018年5月开审，同年11月涉事教练因证人供词有疑点，被裁定罪名不成立，控罪获得撤销。