台湾本土确诊破500万例 年底料再增300万人染疫

台湾星期天（8月21日）新增2万2137例冠病本土确诊个案，今年以来本土确诊个案累计破500万例，达500万3549例。

据台湾《联合报》报道，上周疫情微升，对于即将来临的新一波奥密克戎BA.5变异株疫情，台湾中央流行疫情指挥中心发言人庄人祥21日在疫情记者会上说，预估疫情高峰有一个月，到年底估计约再增300多万人染疫。

根据指挥中心统计，与前一周相比，8月14日至20日确诊总数约增加1900例，增幅1.3%，呈现微升趋势。庄人祥说，这几周疫情上升幅度比预期稍缓，不排除本周将出现明显上升。

指挥中心通报，8月21日新增中重症97例、死亡26例，其中一例儿童重症为一岁男童，无慢性病史，未接种疫苗，7月中旬确诊，8月中旬出现发烧、呕吐、草莓舌、结膜炎等孩童多炎症症候群（MIS-C）症状，接受免疫球蛋白、类固醇等药物治疗，仍在一般病房治疗中。

据通报，今年以来，台湾中重症累计2万2963例、死亡8780例。12岁以下儿童重症累计180例，MIS-C个案增至109例，死亡27例。

庄人祥说，目前累计14万7588名六个月到四岁幼儿接种第一剂，该年龄层接种率达18.9%。第二剂于8月20日开打，共接种1679人，接种率为0.2%。至于全台疫苗接种率追加剂第一剂为71.9%、追加剂第二剂（第四剂）为8.7%，65岁以上追加剂第二剂（第四剂）接种率为32.2%。

为因应变异株的流行，各国正审查次世代疫苗，台湾卫福部食药署将举行专家会议，讨论所针对的变异株以及疫情趋势。庄人祥说，目前卫福部传染病防治咨询会预防接种组（ACIP）暂定9月初开会，等待食药署通过紧急使用授权（EUA），就可确定开会时间。