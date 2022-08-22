中国农业农村部：高温干旱成南方秋粮丰收最大威胁

中国南方多地面临高温干旱天气，中国农业农村部称，高温干旱已成影响南方秋粮丰收的最大威胁，南方部分地区中稻、夏玉米受灾较重，各地应尽最大努力减少损失，打赢秋粮丰收保卫战。

据中国农业农村部网站消息，中央农办主任，中共农业农村部党组书记、部长唐仁健星期天（8月21日）主持召开部党组会议，研究抗御南方高温干旱夺取秋粮丰收有关工作。

会议指出，高温干旱已成为影响中国南方秋粮丰收的最大威胁。当前高温热害和干旱造成南方部分地区中稻、夏玉米受灾较重，抗灾救灾形势严峻。

会议要求把应对高温干旱、夺取秋粮丰收作为当前首要任务，分析高温热害和干旱对中晚稻、玉米等作物生长发育进程的影响，分区域分作物采取针对性抗灾救灾措施，尽最大努力减少损失，打赢秋粮丰收保卫战。

会议也要求分区分类落细落实应对高温干旱的措施，以及统筹协调各方力量，合力抓好抗旱救灾工作。

会议强调，对下一步农业灾害的不确定性，要宁信其有、宁信其重，做好预案、掌握主动。针对秋粮生产将面临的病虫害、北上台风、东北早霜、南方寒露风等多个关口，提前分区域分灾种做实应急预案，提早做好物资储备和工作准备，“大灾小灾都要防，西瓜芝麻都要捡。”。

7月以来，中国南方大部地区持续高温、降水偏少，新华社8月14日报道称，农业农村部已加强部署，并派出25个包省包片联系工作组和12个科技小分队赴秋粮重点省份和受高温干旱影响重点地区，指导关键措施落实。