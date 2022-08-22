教材插图事件调查结果公布 人教社社长等27人被问责

中国教育部星期一（8月22日）通报人民教育出版社（简称人教社）小学数学教材插图问题调查情况，对包括人教社社长在内的27人追责问责。通报指，教材存在不美观向上、不严肃规范、不细致准确三方面问题，但没有发现人教社相关人员与插图作者、教材整体设计艺术总顾问之间存在经济利益输送问题。

人教社出版的一套小学数学教材，今年5月因插图画风怪异，部分图片似乎有性暗示，引发网民强烈声讨，也引起舆论对学生教材审核问题的关注，中国教育部随后成立调查组进行调查。

人教社出版的一套小学数学教材，今年5月因插图画风怪异等问题，引发网民强烈声讨。（互联网）

据中国教育部官网星期一发布的调查处理通报，教育部调查处置工作组通过约谈相关人员，调阅原始资料，听取数学、思政、美术等方面专家意见，征求一线数学和美术教师意见等方式，进行了认真调查核实。

经查，教材插图主要存在三方面问题。一是不美观向上，与立德树人根本要求存在差距。整体画风不符合大众审美习惯，部分插图人物形象比较丑陋，精神风貌不佳，没有恰当体现出中国少年儿童阳光向上的形象。

二是不严肃规范，个别插图甚至存在错误。插图数量过多，部分插图制作专业水准不高，个别插图存在科学性、规范性问题。

三是不细致准确，部分插图容易引人误读。部分插图绘制粗糙，一些线条绘制和元素选择不当，图片比例不协调。同时也发现网上传播的一些问题插图并非人教社小学数学教材插图，有关部门已将其列入全面排查整改。

通报称，人教社作为教材编制单位，落实中央有关决策部署不全面、不彻底，对教材插图的育人功能认识不到位，插图作者遴选制度不健全不规范，教材三审三校制度落实不严格，内部纠错制度不完善，对读者意见不重视，对插图存在的问题未认真排查、及时整改。中国教育部教材局在组织专家开展教材审查时，指导不足、监督不够，对教材问题排查整改工作督促不到位。

通报指出，没有发现人教社相关人员与插图作者吴勇、教材整体设计艺术总顾问吕敬人之间存在经济利益输送问题。

教育部依据有关规定，对有关单位及27名失职失责人员进行严肃追责问责：责令人教社党委整改，并予以通报批评；给予人教社党委书记、社长黄强党内严重警告、记大过处分；给予总编辑、时任党委书记郭戈党内严重警告、记大过处分，免职处理；给予分管负责人党内严重警告、记大过处分，免职处理；给予小学数学编辑室主要负责人党内严重警告、记过处分，免职处理；给予其他17人相应纪律处分和组织处理。责令教育部教材局整改，并予以通报批评；给予局长田慧生党内警告、记过处分；给予分管负责人等五名相关人员相应纪律处分和组织处理。

同时也对插图作者、设计人员作出相应处理，不再聘请吴勇、封面设计吕旻、吕敬人及其工作室从事国家教材设计、插图绘制等相关工作。

教育部还称，将坚持和加强中共对教材工作的全面领导，不断健全完善并严格执行教材编制、审查、使用、维护、监管各环节相关制度，确保教材建设始终坚持正确政治方向和价值取向。

另外，人教社从5月下旬启动并于日前完成小学数学教材插图重绘工作，并将确保今年9月新学期按时使用新教材。

图为新绘制的小学教材中低年级基本人物造型。（人教社微信公众号）

在插图重绘工作方面，人教社委托第三方权威专业机构严格遴选插图绘制团队，从入围的10个团队中选定三个，经充分论证后确定中央美术学院专业团队绘制的版本。

人教社在插图重绘的过程中也广泛征求美术专家、教育专家、一线教师等有关方面代表的意见建议，赴北京、浙江、江西、广东、云南等省市面向学生、教师、家长等群体开展问卷调查和意见征集。插图绘制完成后，在严格进行三审三校基础上，多次审读、反复打磨，前后经过七次修改，完成三次送审。教材已经中国国家教材委员会专家委员会审核通过。

新绘制的一年级上册教材中，应用师生与鸽子和谐相处的场景进行认数教学。（人教社微信公众号）

人教社有关人员介绍教材新绘制插图时说，新绘制的小学数学教材插图在整体上力求体现出“中国风”“时代感”“精气神”和“数学味”的风格特点，展现新时代中国少年儿童阳光、向上、愉悦的精神面貌，坚持大众主流审美取向，遵循儿童认知与身心发展规律，清新雅正，简洁大方，图文相融。

人教社教材插图事件发生后，教育部也部署对全国中小学教材教辅和进入校园课外读物的插图及内容进行了全面排查整改，组织国家教材委专家委员会近350位专家，对中小学在用的359套2487册国家课程教材等进行全面审读。

人教社发布新教材插图示例显示，在传统的击鼓传花游戏中让学生替换随即现象。（人教社微信公众号）

各省级教育行政部门组建排查整改工作专班，对中小学地方课程教材、省级教育行政部门评议推荐教辅进行全面审读，对进入中小学校园的课外读物进行全面排查。

在全面自查基础上，教育部和各省级教育行政部门还进行了重点抽查。对于发现的问题，已及时指导、督促编写出版单位认真完成修改。

此外，针对社会通过专门邮箱反映的教材问题，中国教育部建立24小时处置机制，逐一对邮件进行分类登记，实行台账管理；接下来进一步拓宽渠道，广泛听取一线教师、学生和家长等方面的意见建议，不断改进完善教材。