上海发生中考泄题事件三人被捕

中国上海发生初中毕业考试（中考）数学试题泄露事件，考生的父母和母亲的好友因分别非法取得与窃取考题而被捕。

上海市公安局浦东分局星期一（8月22日）在微博上通报，周姓女嫌犯（39岁）和蔡姓女嫌犯（47岁）是好友。由于周姓女嫌犯女儿的就医看病，基本依靠身为医生的蔡姓女嫌犯的照顾，双方长期保持密切交往。此外，周姓女嫌犯在产检、生育期间，得到蔡姓女嫌犯多次帮助。

蔡姓女嫌犯和她的赵姓丈夫（51岁）因女儿即将参加中考，去年多次请求担任印务中心装订车间负责人的周姓女嫌犯帮助提前获取试题。周姓女嫌犯犹豫再三后，最终出于报恩心理，决定在印制中考试卷期间，利用工作便利，逃避技术监控，寻机偷走试卷，并通过手机将试题传给蔡姓女嫌犯。

蔡姓女嫌犯决定手抄题目，但因抄错部分内容，导致两个问题完全无法解答，所以要求丈夫将两题交给曾担任数学老师的赵姓嫌犯父亲帮忙解题。赵姓嫌犯父亲也因无法解题传给其他人，两题之后转发了几次，最终传给朱姓数学老师。朱姓教师先将问题发给班级微信群中的学生，让他们解题，后来发现题目有误，所以告诉学生们无需解答。

今年7月12日中考数学考试结束后，朱姓教师的学生发现考卷有两题与老师早前发过来的题目有相似之处，于是将微信聊天记录截图转发给学生QQ群内求证，该截图也在多个学生QQ群内传播。

涉案的蔡姓女嫌犯和周姓女嫌犯已被检查机关批准逮捕，赵姓男子则被取保候审。

另据上观新闻报道，上海市教育考试院星期一也公布，认定涉案夫妇的女儿考试作弊，中考成绩无效。