被控煽动颠覆国家政权 港支联会前副主席获准保释

已解散的香港支联会前副主席何俊仁，被控《香港国安法》下煽动他人颠覆国家政权罪后一直被还押，直至星期一（8月22日）获准保释。

综合网媒“香港01”和《明报》等报道，70岁的何俊仁被控于2020年7月1日至2021年9月8日期间，在香港煽动他人组织、策划、实施或参与实施以非法手段旨在颠覆国家政权的行为，即推翻、破坏中华人民共和国宪法所确立的中华人民共和国根本制度，或推翻中华人民共和国中央政权机关。

何俊仁因参与2020年未经批准的维园集会，去年9月被判刑10个月，加上须执行之前案件刑期，总刑期为18个月。他在上月刑满前到西九龙裁判法院申请保释，被国安法指定法官、主任裁判官罗德泉拒绝。

何俊仁本月15日再到高等法院申请保释，国安法指定法官陈仲衡听罢双方陈辞后，押后至星期一（22日）再作决定。法官陈仲衡批准何俊仁以70万港元（下同，约12万4289新元）现金保释。

其他保释条件包括，何俊仁女儿和弟妇人事担保各20万港元、交出所有旅游证件、不得离港、每周到警署报到三次、遵守凌晨零时至早上7时的宵禁令、不得直接或间接以任何方式，作出、发放或转载任何可能被视为违反国安法，或香港法例中危害国家安全罪行的言论或行为，以及不得直接或间接以任何方式联络外国官员、议员、任何级别议会成员，或其他服务于以上人员的人等。