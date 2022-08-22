蔡英文会见美印第安纳州长 盼台美共建民主晶片永续供应链

台湾总统蔡英文说，随着美国晶片法案的通过，印地安那州可望成为半导体产业新兴的科技中心，台湾有能力也有意愿加强与民主伙伴之间的合作，共同建构民主晶片的永续供应链。

综合中时新闻网和台湾《自由时报》报道，蔡英文星期一（8月22日）上午在总统府接见美国印第安纳州州长侯康安（Eric Holcomb）访问团时，作出以上表述。

蔡英文说，侯康安州长是第一次访问台湾，也是疫情以来第一位访台的美国州长，对台美关系的深化意义非常重大。

她说，台湾和美国都是热爱民主自由的伙伴，也互为彼此在印太地区重要的安全经济盟友。这几年台美关系有许多进展，她在总统府接待了许多美国跨党派的政要，以及在智库和学界的友人，包括本月的众议院议长佩洛西访团，参议院外委会亚太小组主席马基访团，以及印第安纳州州长侯康安访团。

蔡英文说，这让台湾深刻感受到美国各界对台湾的坚定的支持，也让台美持续深化在各领域的合作。

她说，本月9日，美国拜登总统签署通过晶片法案，提供对供应链的安全，印第安纳州可望成为半导体产业新兴的科技中心。这个发展方向与台湾不谋而合，台湾半导体产业在全世界供应链占有关键地位，并与大学合作创设半导体学院培育人才。这次访团在台行程拜访多位高科技企业领袖，普渡大学也将与阳明交通大学、成功大学等签署合作备忘录。

蔡英文指出，经济安全是国安与区域安全的支柱，台湾有意愿也有能力加强与民主伙伴合作，共同建构民主晶片的永续供应链，维护共享价值与创造更多繁荣。

她强调，面对全球威权主义的持续扩张，过去这段时间面临中国大陆对台海的军事威胁，民主阵线的盟友要团结起来，加强各个领域的合作。

侯康安致词时说，他首先代表680万州民表达致意，与台湾的坚实友谊与合作关系坚若磐石，像是印州出产的石灰岩。他很高兴作为疫情暴发后第一位访台的美国州长。印州与台湾有许多共享价值与目标，希望接下来有机会强化并形成战略伙伴关系。

侯康安也呼应蔡英文所言，经济合作关系非常重要。印州是全美外国企业投资金额最大的州，台湾10大企业都印州都有投资。

侯康安指出，要打造未来的经济，这个时间点要慎选伙伴。随着台湾作为伙伴，可以对未来进行创新，有坚实实力与成果。这次将签署许多备忘录，可以把印州量能转化成坚实成果。