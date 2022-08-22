中国大陆外交部批美大使涉台言论颠倒黑白

中国外交部发言人回应美国驻华大使伯恩斯涉台言论时说，伯恩斯有关表态颠倒黑白，再次暴露了美方的强词夺理和霸权逻辑。

据中国外交部官网消息，中国外交部发言人星期一（8月22日）就美国驻华大使伯恩斯上星期五（8月19日）接受美国有线电视新闻网（CNN）采访时称，中国在美国国会众议长佩洛西访台问题上过度反应，成为台海不稳定因素，导致中美关系出现危机，以及中国外交部副部长谢锋在佩洛西专机抵台后召见他，双方进行了激烈交锋等言论，作出上述回应。

中国外交部发言人说，佩洛西访台前，中方在各个层级多次向美方提出严正交涉，反复强调事件的严重性、危害性，明确指出由此造成的一切后果由美方承担，勿谓言之不预。

发言人说，在佩洛西8月2日抵台后，中国外交部副部长谢锋第一时间紧急召见伯恩斯，代表中国政府向美方提出严正交涉和强烈抗议，指出美方一意孤行，必须为自己的错误付出代价，必须立即纠正错误，采取切实措施消除佩洛西窜台恶劣影响。

发言人说，但美方不思悔改，反而倒打一耙。美方高级官员轮番上阵，歪曲事实，企图推卸造成台海局势紧张的责任，把脏水泼到中方头上。

发言人说，谢锋8月8日晚再次召见伯恩斯，就“美方对中方反制佩洛西窜台大放厥词”提出严正交涉。“我们指出，挑起危机的是美方，不是中方；改变台海现状的是美方，不是中方；破坏台海和平稳定的是美方，不是中方；在全世界特别是在亚太耀武扬威的是美方，不是中方；挥舞制裁大棒、霸凌全世界的是美方，不是中方；破坏中美关系政治基础、毫无沟通诚意的是美方，不是中方；破坏中美合作的是美方，不是中方。”

发言人说，中方强调，明明是美方挑衅在先，把一场本可避免的危机强加给中国人民，却栽赃中方挑起危机；明明是美方不断“切香肠”、越红线，破坏一中原则，破坏台海现状，却诋毁中方改变现状；明明是美方在中国家门口大搞“炮舰外交”，却对中方正当合法、专业透明的军事演训污名化妖魔化；明明是美方破坏台海和平稳定，却将挑衅和升级紧张局势的脏水泼到中方身上；明明是美方肆意侵犯中方主权和领土完整，践踏中方底线，却污蔑中方反应过度、制造危机。美方做法毫无底线。不是中国不负责任，而是佩洛西极不负责任，美国政府极不负责任。

发言人重申，一个中国原则是中国核心利益中的核心。任何国家、任何势力、任何人都不要低估中国政府和人民捍卫国家主权和领土完整、实现国家统一和民族复兴的坚强决心、坚定意志和强大能力。中方再次敦促美方恪守尊重他国主权和领土完整、不干涉内政的国际关系基本准则，回到一个中国原则和中美三个联合公报规定的正确道路上来，停止一切损害中方核心利益的言行。