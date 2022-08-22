港男涉东南亚求职诈骗案 在港出庭面控

香港一名涉嫌与求职诈骗案有关的30岁男子，星期一（8月22日）以串谋诈骗罪名出庭面控，案展10与17日过堂。香港警方也在星期一再拘捕29岁男子，使与求职诈骗案有关的被捕者总数增至六人。

据香港东网报道，被告马智豪是香港警方早前拘捕的五名香港男女之一。警方是在19日至21日以串谋诈骗罪名，拘捕这五人。他们的年龄介于17及51岁，涉嫌透过高报酬、低要求“笋工”（好工作）及网上情绿，将受害人骗到东南亚，沦为行骗集团的摇钱树。

控状指被告马智豪于2022年7月在香港某地方，与另一名男子张敏怀和其他不知名人士，一同串谋欺诈男受害者吴锡明和女受害者吴沛琳，声称如果吴锡明前往泰国，便可获取泰铢100万（3万8800新元），继而禁锢吴锡明于缅甸，以骗取吴沛琳约3万5000港元（6212新元）。

法官决定将案件展延至10月17日续审，以待警方进一步调查。被告在这段期间还押候审。

香港和台湾发生多起求职诈骗案，诈骗方式包括以高薪为诱饵，吸引受害者赴东南亚后，逼迫他们从事诈骗工作，甚至传出受害者遭摘下器官的消息。

港府至今已接到37起跨国求职诈骗求助案，其中23人受困于柬埔寨及缅甸，其余14人已确认安全。在这14人中，11人已经返港。