中国商务部称加入DEPA有利推动数字贸易领域扩大开放

中国商务部新闻发言人说，中国加入《数字经济伙伴关系协定》（又称数码经济伙伴关系协定、DEPA）有利于推动数字贸易领域扩大开放，与成员建立起规则相通、标准相容的一体化数字贸易市场，有利于扩展与各国在新兴数字领域的互利合作，为企业带来数字产业合作商机，促进各方数字经济发展。

据中国商务部官网星期一（8月22日）消息，中国商务部新闻发言人就DEPA成员国决定成立中国加入工作组有关情况答记者问时，作出以上表述。

商务部发言人介绍，中国国家主席习近平2021年10月30日在出席二十国集团（G20）罗马峰会发表重要讲话时宣布，中国决定申请加入DEPA。同年11月1日，商务部部长王文涛代表中国向DEPA保存方新西兰正式提出加入申请。

据介绍，自提出申请以来，中国与DEPA成员国智利、新西兰、新加坡开展了各层级对话，包括利用不同场合在部级层面开展深入沟通交流；与DEPA成员国举行两次首席谈判代表会议、多次技术层磋商以及数字法律法规研讨会，全面回答成员国提出的中国数字经济管理相关问题。

商务部发言人说，DEPA成员国赞赏中方为加入DEPA所做的努力和展现出的诚意，积极评价中方推进数字经济对外开放和互利合作的意愿，经过认真评估，决定同意成立中国加入工作组。中方对DEPA成员国的决定表示欢迎。

发言人说，成立加入工作组意味着中国全面推进加入DEPA的谈判。工作组将由DEPA成员政府代表组成，智利担任主席，在工作组框架下与中国开展磋商，推进中国加入进程。

发言人说，中国是全球第二大数字经济体，正在加快数字化发展，建设数字中国，稳步拓展规则、规制、管理、标准等制度型开放。中国申请加入DEPA并积极推动加入进程，充分体现了中国与高标准国际数字规则兼容对接，拓展数字经济国际合作的积极意愿，是中国持续推进更高水平对外开放的重要行动。

发言人说，中国加入DEPA，有利于推动数字贸易领域扩大开放，与成员建立起规则相通、标准相容的一体化数字贸易市场，有利于扩展与各国在新兴数字领域的互利合作，为企业带来数字产业合作商机，促进各方数字经济发展。中国积极推动加入进程，也将增强DEPA作为更广泛国际数字经济规则的影响力。

发言人说，中方接下来将在加入工作组框架下，全面做好加入DEPA的准备，与DEPA成员开展实质性谈判，持续推进加入进程。中方愿与各国共同塑造开放、安全的数字经济发展环境，共享数字经济发展红利，为推动全球数字经济发展作出积极贡献。