陈敏尔：坚决打好森林防火灭火的硬仗

由于持续高温干旱，重庆市多个区县先后发生山林火灾，中共重庆市委书记陈敏尔调度部署森林防火灭火工作，形容森林防火形势严峻复杂，要坚决打好森林防火灭火这场硬仗。

重庆江津、大足、铜梁、巴南等区8月18日以来先后发生山林火灾，据《重庆日报》报道，火灾发生后，重庆市委市政府主要领导坐镇调度指挥灭火工作，市政府相关负责人分赴火情一线，市区两级启动应急预案，共调集5000余名应急局专业救援队、森林消防、武警部队、消防救援及当地干部群众全力灭火，目前各处山火得到有力压制，暂无人员伤亡。

据报道，今年是重庆市1961年来最严重的极端连晴高温天气，起火点均为山势陡峭处，加上风大风向不定形成乱流等非常不利因素，给灭火工作增加极大的难度。

重庆市委书记陈敏尔、市长胡衡华星期天（8月21日）召开会议调度部署火灾救援和森林防火工作，陈敏尔在会上说，要科学制定救援方案，确保人员安全、救援安全，保护好电网等重要设施安全，严防发生次生灾害。

陈敏尔强调，做好森林防火灭火工作事关经济社会发展大局，当前森林防火形势严峻复杂，全市上下要树牢底线思维、风险意识，强化责任担当，众志成城、严防死守，坚决打好森林防火灭火这场硬仗。

他提出一些具体要求，包括强化火源管控，严格落实封山措施，严禁火源进山；强化巡山巡查，对火情早防范、早发现、早处置；强化城市消防，精准有效防范化解高层建筑、燃气、危化品、存储经营场所等重点领域安全风险；以及强化宣传引导，提高全社会科学防火灭火意识等。

身兼重庆市总林长的陈敏尔、胡衡华当天还发布了《重庆市总林长令（第二号）关于加强全市森林防灭火工作的紧急令》，强调“针对重庆市当前连晴高温森林防灭火严峻形势，全市上下要进一步树牢人民至上、生命至上理念，全面动员，严防森林火灾，确保人民群众生命财产安全”。

根据上述紧急令，重庆严管非原住居民进山，进山卡口24小时值守查验；中心城区加强对“四山”的封山管控；连晴高温期间禁止林区内一切农事、露营、野炊等用火活动；严格管控林区周边烧荒、积肥等农事用火等。