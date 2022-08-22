日议员访台 批大陆军事挑衅威胁东亚和平

日本众议院议员古屋圭司星期一（8月22日）率领国会跨党派友台议员团体“日华议员恳谈会”（简称日华恳）访台，临行前在面簿发文，批评中国大陆军事挑衅已威胁东亚和平。

据中时新闻网报道，也是“日华议员恳谈会”会长的古屋圭司22日偕日华恳事务局长木原稔众议员等人一起抵台访问。

古屋圭司访问团8月22日至8月24日访问台湾，访台期间将与台湾总统蔡英文、副总统赖清德，行政院长苏贞昌、立法院长游锡堃、外交部长吴钊燮及台湾日本关系协会会长苏嘉全等人，就台日间各项重要议题交换意见，同时也将赴汐止五指山台军公墓吊唁台湾已故前总统李登辉。

古屋圭司22日上午在日本搭机前透过面簿说，他将与木原稔等人一同访问台湾，除可望与台湾政要会晤外，也将在李登辉的墓前献花。

古屋圭司说，许多国内外媒体都在关注，中国大陆的军事挑衅和其他脱离常轨行为，对于台湾甚至整个东亚的和平与安全都造成严重威胁，此时具有相同价值观的伙伴间的密切合作至关重要。美国众议院议长佩洛西访台，也是美国危机意识的体现，“现在正是具有共同价值观国家携手应对的时候”。

“日华恳”是日本国会最大友台议员团体，目前约有260多位国会议员加入，长年以来推动台日友好交流不遗余力。古屋圭司去年7月首次成功号召举办台美日国会议员战略论坛，今年3月更促成蔡英文与日本已故前首相安倍晋三在“日华恳”总会进行视讯会谈。

木原稔现任自民党外交部会台湾政策专案小组副座长，曾协助召开台日执政党国会议员“2＋2”会谈。