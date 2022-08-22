台南两警员抓贼被刺死 蔡英文下令最短时间逮捕嫌犯

台南市警局两名警员在追查一起失窃电单车案的嫌犯时不幸遇袭身亡。台湾总统蔡英文指示内政部长徐国勇、警政署长黄明昭南下坐镇指挥，并要求在最短时间逮捕嫌犯、绳之以法。

综合台湾《联合报》、中时新闻网和东森新闻台等报道，台南市警局第二分局民权派出所两名警员凃明诚和曹瑞杰，星期一（8月22日）上午从中西区跨区到安南区追捕一辆失窃电单车案嫌犯，随后疑似遭嫌犯以乱刀刺伤，两人被送往医院急救后，伤重不治殉职。台湾总统府发言人张惇涵22日午间说，蔡英文闻讯后深感哀恸不舍。

他说，蔡英文已指示行政院长苏贞昌督导中央与地方警政单位，强力查缉嫌犯到案，并指示内政部长徐国勇、警政署长黄明昭南下坐镇指挥，务必在最短时间逮捕嫌犯、绳之以法，并请警政署全力协助家属处理后续事宜。

据报道，两名警员凃明诚和曹瑞杰上午10时许，获报电单车失窃案后开巡逻车前往安南区搜寻，另一名陈姓警员随后骑电单车赶赴现场时，发现凃明诚和曹瑞杰倒地不起。尽管第一时间求援，但两人身上有多处刀伤，已无呼吸心跳，紧急送医输血仍无法恢复生命迹象。警方说，现场未查获凶刀，且凃明诚身上手枪及24发子弹均被抢走。

台湾立法院长游锡堃受访时说，看到新闻相当不舍，并称平常的治安就是依靠警察同仁维护，他们非常辛苦，但通缉犯竟敢一下就杀掉两名警员，“我是反对判死刑，但像这样一定要判死刑，不应该杀警察！”

徐国勇与黄明昭下午搭乘高铁赶赴台南了解案情，徐国勇说，已责成警政署务必立即缉凶，“若有反抗，我们大胆使用枪械，绝不客气！”

台南市长黄伟哲说，他对两位警察同仁的殉职感到非常难过，也请家属节哀保重，市府将从优抚恤，并全力协助家属善后。

他说，台南市警局目前正全力缉凶侦办中，并随时向社会大众报告说明。