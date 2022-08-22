微博将上线个人主页展示公开评论功能

中国社媒平台新浪微博将上线个人主页展示用户在公共场合发布的公开评论的功能，该功能无法由用户主动开启或关闭，微博称，这一功能旨在倡导用户更积极友善地参与公共讨论。

据新浪微博社区管理官方微博星期一（8月22日）发布的消息，个人主页展示评论功能上线后，用户在媒体账号、政务账号发布的微博下的公开评论，会被视为公共空间下的公开评论内容，并展示在用户的个人主页。

具体规则方面，评论收录范围在上线初期将逐步放开用户在媒体账号、政务账号微博下的评论，同时平台将根据用户反馈不断优化评论收录范围。

该功能的显示方式会根据用户发布评论的时间，将评论的原博文及评论的具体内容，插入到用户个人主页微博时间线的相应位置，并在标题显示评论的时间，点击标题可查看该用户的全部评论内容。

用户对同一条博文多次评论时，在个人主页首页仅展示最后一次评论的内容，评论聚合二级页将展示用户在此博文下最新的三条评论内容。

另外，用户若开启了评论精选，在评论未被博主审核放出前，将不会在评论用户的个人主页展示，评论审核通过后，才会在用户的个人主页展示。

微博在今年3月和6月已分别上线“一键防护”、“一键举证”等功能，进一步落实中国中央网信办“清朗・网络暴力专项治理行动”要求，加强言论攻击及网暴行为治理。