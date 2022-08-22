四川启动最高级别应急响应 硅料产能或受影响

高温干旱并行导致电力供需矛盾突出，中国四川省启动突发事件能源供应保障最高级别应急响应，在当地有产能的光伏企业将面临停产限电，使本就紧缺的硅料市场供给“雪上加霜”。

四川省政府官网8月21日发文称，四川省能源供应保障应急指挥领导小组办公室发布通知，按照《四川省突发事件能源供应保障应急预案（试行）》规定，于当天零时启动四川省突发事件能源供应保障一级应急响应。

这是四川省政府办公厅自今年1月印发《四川省突发事件能源供应保障应急预案（试行）》以来，首次启动最高级别应急响应。

据第一财经报道，四川省作为晶硅光伏产业“重镇”，是光伏产业链上游多晶硅料的主要生产省份之一。

公开数据显示，中国去年多晶硅产量约50万吨，占全球产量七成以上；其中，四川的多晶硅产量约占全国产量的13%，仅次于新疆和云南。

光伏业内人士分析称，“很多光伏企业在四川乐山这边布局的主要原因是电价比较便宜，四川以水电为主，而处在光伏产业上游的多晶硅属于高载能行业，电力成本占了约三成。”

目前已有多家光伏龙头企业以直接或参股的方式在四川乐山“落户”，此次四川启动最高级别应急响应，意味着这些企业在四川的硅料产能将受到影响，进一步使得本就紧缺的光伏硅料市场供应“雪上加霜”。

报道称，受影响的硅料产能约有20.7万吨，分别是来自永祥乐山（通威股份）的10.7万吨和来自协鑫乐山（协鑫科技）的10万吨颗粒硅。

通威股份相关人士回复称，“各基地正积极配合有关部门要求有序调整负荷，具体影响情况公司方面正在评估，随着后续电力形势有效缓解，公司用电将得到恢复。”

协鑫科技相关负责人则说，“乐山的首车30吨颗粒硅产品已于8月5日完成出货发货。”据报道，受限电影响，如果当地硅料产能全部停产，单月将预计影响9000吨产量。

晶科能源副总裁钱晶8月19日公开表示，“2022年硅料将依旧非常紧张”，而硅料短缺主要是因为中间环节扩产速度太快，硅料、硅片环节出现供需差异，而且硅料跟中游的硅片、电池片、组件扩产周期不同。

上海有色金属网分析称，“目前在光伏各环节影响较大的主要为硅料以及电池片企业，尤其硅料企业在前期便一直呈现紧缺状态，限电有可能使得刚刚趋稳的市场价格再度上涨。”

中国有色金属工业协会硅业分会指出，四川当地的工业硅、多晶硅、单晶硅生产企业产出预期大幅下调，其中多晶硅生产企业从停产到恢复，从降负荷再到满负荷，影响产出的时间将至少持续10-15天。