北京中小学和幼儿园如期开学 校园实行封闭管理

北京市教育委员会新闻发言人通报，北京市中小学和幼儿园将如期开课，校园实行封闭管理。

据北京日报客户端报道，北京市委教育工作委员会副书记、市教委新闻发言人李奕，星期一（8月22日）在北京市疫情防控工作新闻发布会上，介绍了新学期开学的相关情况。

据介绍，中小学（含中等职业院校）和幼儿园，如期正常开学。高等学校（含高等职业院校），结合当前疫情形势，将组织学生分期分批、错时错峰返校和新生报到工作。

李奕在会上说，中小学和幼儿园实行封闭管理，教职员工入校需扫码、验码、测温，查验核酸阴性证明；学生入校需测温，询问健康情况；校外人员坚持“非必要不入校”。按照全市统一部署要求，坚持常态化核酸检测制度，返校七天日内，加密核酸检测频次。

李奕还说，师生员工在校内、校外要科学佩戴口罩，做好手部卫生。体育课等户外活动时，在保持安全距离情况下，学生可不戴口罩。疫情期间，减少聚集、聚餐和聚会。

至于北京市各高校，李奕介绍，各高校严格校门管理，入校落实查验登记、测温验码、查验核酸阴性证明等措施，确保逢进必扫、不落一人。严格落实常态化各项措施，加强校园网格化管理、信息化建设，坚持科学佩戴口罩、勤洗手、保持社交距离。做好人员密集场所日常通风和环境清洁消杀，并按照全市统一部署要求，做好常态化核酸检测。