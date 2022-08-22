中国多地“网红路牌”涉嫌违规被拆除

中国多地近日出现一系列外形酷似道路名牌的“浪漫风”网红路牌，作为商家吸引人流量的工具，以带动消费，目前不少网红路牌因设置在城市道路上涉嫌违规已被拆除。

据《北京青年报》报道，“我在重庆很想你”“想你的风还是吹到了重庆”“我在宁波很想你”“我在厦门很想你”……不少年轻人最近在社交平台上晒出与网红路牌的打卡照，甚至有人专门整理了这类网红路牌的打卡地点合集。

照片显示，这类网红路牌外形酷似道路名牌，多以蓝白或绿白颜色为主，路牌两侧标注“东西”或“南北”，路牌上通常写着一句“我在某地很想你”或者“我在某地说爱你”“想你的风还是吹到了某地”等内容的告白，下方是这句话的拼音、具体地址或者某商家的店名，路牌多出现在城市路边或店铺门口。

不少网店提供这类网红路牌定制服务，还有商家直接在产品页面打出“引流利器，某平台同款”“打卡路牌”的广告语。

据报道，四川乐山市中区一家烧烤店曾在店门口设置“我喜欢乐山 更喜欢这个城市的你”的路牌，吸引了不少年轻人拍照打卡。据店主介绍，路牌安装半个月以来人气超乎想象，一天平均有40人左右来拍照打卡，烧烤店的生意也更火了。不过，涉事路牌近日已被当地城管部门拆除。

报道称，今年7月以来，上海、宁波、南宁、柳州、咸宁、十堰、腾冲等地均拆除过这类违规擅自设置在路边的“网红路牌”，这些路牌多为商家或商业街私自设置。

湖北咸宁市民政局相关业务负责人说，道路标志牌设置有着严格的审批流程和国家标准，未经审批设置路牌属于违规，个人不能因为好玩、能引流、有网红潜质等原因就定制路牌，随意设在路边，不仅不能承担指位功能，还可能引起不必要的误导和混乱。

据今年5月1日新修订实施的《地名管理条例》规定，任何单位和个人不得擅自设置、拆除、移动、涂改、遮挡、损毁地名标志。

根据相关规定，道路标志是国家法定标志物。县级以上民政部门是道路标志的主管部门，负责本行政区域内道路标志的设置、管理和维护。违法者将面临1000元以上5000元以下人民币（约200元以上1000以下新元）罚款。