港府推师友计划邀奥运选手任导师 招募2000名初中生参与

由香港政务司司长陈国基率领的弱势社群学生摆脱跨代贫穷行动小组，将推出为期一年的“共创明TEEN计划”，物色奥运选手任“友师”（mentor）和招募2000名初中学员参与。

综合香港《明报》和网媒“香港01”报道，陈国基星期一（8月22日）在记者会上，作出上述宣布。

他说，港府将推出的“共创明teen”计划，促进官商民合作帮助居住在劏房的初中生，希望为参与计划的基层学生开阔眼界、建立正向人生观及为未来订目标。

陈国基介绍，计划首阶段会挑选2000名中一至中三学生，并于9月招慕学员，料10月举办迎新活动。倘若收到申请参加计划的学员人数多于2000个，会先取录中三学生。计划目前属于试行性质，推出一年后会进行，以及考虑是否增加计划名额。

陈国基说，港府将向每名参与计划的学生资助1万港元（下同，约1777新元），首笔5000港元将于学员参与计划后发放，并须由“友师”与学员商讨用途。学员将在计划完结后，再获5000港元奖学金，由学员自行决定用途。

据介绍，学员参与的活动分成必须及选修活动，必修活动包括提升能力，例如提升解难能力、沟通技巧及理财技巧，监护人也须学习亲子沟通技巧。学员也可选修升学指导、提升语言能力及身心健康指导等。

陈国基举例指，所举行的活动包括与航空公司合作，让基层学生乘坐飞机、安排学员参观纪律部队基地、义务工作及到访不同行业及机构，学员也可成为“友师”的工作影子，跟随“友师”到其工作地点，了解“友师”工作。

陈国基说，成为“友师”的条件，包括年龄在21岁以上、以年轻者优先、愿与青年沟通、有承担、积极向上、性格乐观、有责任心及有丰富人生经验。当局已物色一批“星级友师”，包括香港队奥运击剑冠军张家朗、女子乒乓球代表杜凯琹、苏慧音和李皓晴等。