下午察：中国高温下的限电危机

60年一遇的异常高温席卷中国。

亿万民众迎战高温，也直面电力供应紧缺问题，电力紧缺的背后则是可用于发电的水资源锐减。

长江流域遭遇自1961年以来最严重旱情。四川省供电主要来自水电，占当地总发电量接近九成，旱情导致许多河川干枯，无法顺利发电，四川因此成了这一波高温下的限电重灾区。

8月20日，受持续高温、降水偏少的影响，四川省乐山市境内大渡河、青衣江和岷江水流量明显减少，位于三江交汇处的乐山大佛“真身”也全部露出。（中新社）

四川省从8月15日至20日实施工业限电，全部工业企业放高温假六天，全部停产停工，紧接着直辖市重庆从17日至24日限电停工八天。

但在六天高温假结束后，四川官方随即宣布21日零时开始启动新一波“一级应急响应”，电力调度从21日至26日采取分区、分时段“轮停轮供”。首当其冲的除了民生用电，还有科技厂倚重的工业用电，数以千计的工厂何时才能完全正常复工还不确定。

限电冲击哪些产业？

据台湾《经济日报》报道，四川省是大陆半导体重镇，四川生产制造的笔电更是占全球Wintel笔电比重七成以上，主要聚集在重庆与成都。

尤其重庆的笔电、手机、汽车、白色家电、仪器仪表等制造业十分发达，其中笔电年产量超过5730万台，占全球四分之一，惠普、宏碁、华硕等笔电品牌、纬创、旭硕、富士康、广达、仁宝、英业达等代工厂都落户重庆。

四川加上重庆大限电，笔电、半导体、硅料、碳酸锂、尿素及甲醇、电解铝、锌等七大产业生产恐拉警报。市场担忧半导体、显示面板、太阳能等供应链将受冲击。

报道称，四川的笔电产业链代工生产恐受延宕。半导体研发型企业受影响不大，但生产型企业影响将扩大。矽料减产规模或达1.4万吨，或推动矽价上涨。锂盐、电池正极材料减产估摸或达上千吨，锂价面临上涨风险。限电也将影响尿素日产量约1.1万吨，影响电解铝产量预计三万吨。

台湾鸿海董事长刘扬伟说，四川限电对鸿海集团当地成都厂区“当然有影响”，但是多大，要看当地同仁努力的结果，需检视库存状况、未来加班调度等因素，目前看来影响不大。

川渝地区是中国六大汽车产业集群之一，2021年汽车年产能为272.54万辆，占全国汽车年产能的10.3％。限电和停电直接影响了汽车产业链企业的正常生产。

财新网报道，中国两大动力用电池龙头制造：宁德时代和比亚迪，分别在四川宜宾和重庆市建有大规模生产基地。据不愿具名的资深行业人士称，一旦四川和重庆的限电时间延长，不排除电池企业出现普遍停产情况，进而影响到整个新能源汽车产业。

新能源汽车车主也大吐苦水，有人发帖称，“不是在充电，就是在找充电桩的路上。” 中新经纬报道，新能源汽车车主反映，他们用车的成本增加了不少，有人半夜12点连找三个充电桩才充上电。

另据星岛网报道，四川广安市广安区所有工业企业停产，大型商场、KTV、麻将馆、游戏厅、电影院停业一周，超市等场所每晚六点起关闭，有网民感慨：“以为又要封城了。”

电力短缺或蔓延东部省份



高温造成的限电和缺水正扩大至四川省以外的地区。澎湃新闻报道，中国目前全国电力形势严峻，除了四川省外，包含安徽省、浙江省、江苏省等地已经启动措施，部分化工、水泥、金属等高耗能企业已临时停产。

分析人士说，如果热浪持续，电力短缺可能会蔓延到浙江和江苏等东部省份，因为这些省份依赖四川提供部分电力。

天气持续高温干旱，江苏省南京市-个湖已部分干涸。（法新社）

此外，华南地区的秋收占整个中国年度粮食收成的75%，如果收成不好，将使中国须进一步大举收购进口国际粮食，使目前已恶化的国际粮价通膨与供应问题更加严重。

水电大省为何缺电？

四川缺电的原因很多，微信公众号“牲产队”的一篇文章将之概括为五大核心原因：

一、百年一遇的高温天气导致居民自7月以来用电量暴增93%。从8月7日开始，四川迎来有气象记录以来最严峻的高温干旱灾害性天气，部分地区出现持续性的40℃以上高温天气。

二、高温直接导致江河水位下降，水变少了，水电的发电量也遭遇断崖式下滑。进入7月后，四川天然来水电量从9亿千瓦时下降至4.5亿千瓦时，降幅高达50%。

三、四川是中国第一电力外送大省，是西电东送的核心基地，主要送往重庆、湖南、江西、江苏、浙江以及上海。

四、四川特高压电网不够完善，最大只能承接500千伏电力的输送，这让四川短期内无法从外省或者外市扩大电能输送容量。

五、四川过于依赖水电。水电受气候影响太大，供应存在不稳定性。对比起来，水电远远不如煤电供应稳定。

高温限电背后的能源挑战

随着全球气候变化，今后出现极端天气的概率将增加。水电发电基本是“靠天吃饭”，中国长期而言要如何破解电力不足的困局？

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强撰文分析指出，从短期看，有序用电是解决高温天气导致电力负荷突升的最有效方法。

中长期来看，如何应对取决于对极端高温和干旱灾害性天气频率的判断。如果只是“百年一遇”，那么实际上能做的事情有限。毕竟，任何相关投资都需要考虑收益，因此只能适度投资。然而，如果由于气候变暖，今后出现极端气候的概率增加，政府就有必要从电网建设和多元化电力结构入手，积极布局应对措施。

水电水利规划设计总院新能源部副主任王跃峰说，此轮极端气候下四川缺电，要充分发挥大电网平台作用。当前中国中东部地区持续高温，电力供应紧张，但东北等省份气温已开始下降，用电趋缓。要加强省际电网建设，充分开展各省、区域之间的电力传输，可实现全国范围内电力的盈缺互济，保障供应。

在中国电源结构中，目前煤炭仍占主导地位。 据公开信息，在2020年燃煤发电占中国全国总发电量的60%以上。但中国已定下了双碳目标，也就是力争于2030年前二氧化碳排放达到峰值、2060年前实现碳中和，为此中国正在积极发展清洁能源。

但此次四川限电暴露了水力发电作为清洁能源来源所面对的潜能限制。如何从燃煤发电过渡到煤炭清洁高效利用及清洁能源，并确保国家能源安全不受威胁，是处在能源转型期的中国当下面对的一大挑战。