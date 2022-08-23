中国代表：北约东扩带来深刻教训

中国常驻联合国代表张军说，以不扩散核武器条约为代表的国际防扩散体系正面临冷战结束以来最严峻的挑战。他也强调，尊重各国主权和领土完整是实现共同安全的基础，并说北约东扩引发的问题和带来的教训是深刻的。

综合中新社和新华社报道，应本月轮值主席中国倡议，联合国安理会8月22日就“加强对话合作，维护共同安全”举行公开会。张军主持会议，并在发言中就战略稳定问题阐述立场，强调稳定的战略安全环境是维护共同安全的底线。

张军说，在所谓“大国战略竞争”思维驱动下，全球战略安全环境不断恶化，以不扩散核武器条约为代表的国际防扩散体系面临冷战结束以来最严峻的挑战。拥有最大核武库的国家应该履行特殊、优先责任，以可核查、不可逆和具有法律约束力的方式，进一步大幅、实质削减核武库。这将为其他核武器国家加入核裁军进程创造条件。

张军说，今年1月五核国领导人发表联合声明，强调“核战争打不赢也打不得”，重申不将核武器瞄准彼此或其他任何国家。这一郑重承诺在当前形势下至关重要，有助于增进大国互信，防止核战争，避免军备竞赛，让世界陷入更大灾难。

张军说，从拥有核武器的第一天起，中国就倡导全面禁止和彻底销毁核武器，始终恪守在任何时候和任何情况下不首先使用核武器的政策，明确承诺无条件不对无核武器国家和无核武器区使用或威胁使用核武器。中国是五个核武器国家中唯一作出上述承诺的国家。中国敦促其他核武器国家采取同样的政策，共同维护全球战略稳定、切实减少核战争风险。

他也强调，《联合国宪章》确立的尊重国家主权和领土完整重要原则是现代国际法和国际关系的基石。如果这一原则被忽视、被抛弃，整个国际法体系将地动山摇，世界将重回丛林法则，共同安全就无从谈起。必须旗帜鲜明，始终坚持尊重各国主权和领土完整，尊重各国人民自主选择的发展道路和社会制度，尊重各国维护国家统一和民族团结的努力。这是国与国交往的黄金法则，也是实现共同安全的基础和边界。中国一贯尊重他国主权和领土完整，坚守国际公平正义，支持国际社会为实现共同安全所作的努力。同时，中国也将采取一切措施，坚定维护自身的主权和领土完整。

张军说，牢固树立符合时代需求的安全理念是实现共同安全的前提。全球化时代，世界安危与共。各国要实现自身安全，就不能漠视他国合理安全关切，就不能把本国安全建立在他国不安全的基础之上，就不能把自己的安全篱笆扎到别人家门口。抱着冷战思维不放，搞单边主义、零和博弈、集团对抗、强权政治那一套，既难以保障自身长久安全，还会导致危机轮番升级，走向共同安全的反面。在这方面，北约东扩引发的问题和带来的教训是深刻的。