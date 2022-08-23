湖南官方称旱情依然严峻但总体可控

湖南省水利厅发布汛旱情专报称，旱情形势依然严峻，总体仍然可控。

据中新社报道，湖南省水利厅星期一（8月22日）发布汛旱情专报称，近期湖南维持晴热高温天气，干旱迅速发展蔓延。截至8月22日，湖南气象、水文干旱面积均占国土面积九成以上，中度以上气象、水文干旱面积分别占九成多、七成多。

目前湖南省14个市州114个县市区465.5万亩农作物受旱，52个县市区4.1万人因旱饮水困难，目前已通过拉水送水、延伸管网、新开辟水源等措施保障基本生活用水。

据统计，7月8日雨季结束以来，湖南累计降雨仅70毫米，偏少67.5%，特别是近一个月降雨总量为60年来历史同期最低。14个市州88个县市区无有效降雨超过20天，湘中以南部分地方达40多天。

受此影响，湘、资、沅、澧四水干流主要控制站水位较多年同期均值偏低0.41至3.26米，洞庭湖城陵矶水位一度降至23.15米，为30年来历史同期最低水位，三口四水入湖总流量较历年同期偏少80%。

目前，湖南各市县及时启动抗旱应急响应，采取“蓄、引、提、调”等各项措施，尽可能增加抗旱水源，保障用水需求。8月16日以来，配合三峡水库统筹调度四水流域大中型水库，向下游累计补水8.1亿立方米。该省239处农村集中供水工程、123处大中型灌区累计引提水4870万立方米，有效保障400多万人生活、450余万亩农田灌溉用水。

湖南各类农村集中供水工程、灌区通过分时段供水、轮灌或滴灌等方式科学合理用水，目前各类灌区可供水量109.25亿立方米，其中大中型灌区大多可保灌25天左右，小型农田灌溉工程大多可保灌15天左右。千人以上农村供水工程可供天数大多在15天以上。

旱情专报称，综合分析研判，未来一周，湖南湘中以南局地旱情有所缓解，其他地区旱情可能进一步发展，但发展势头趋缓，旱情形势依然严峻，总体仍然可控。