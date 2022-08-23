中国发布今年首个高森林火险红色预警

中国应急管理部等三部门发布今年首个高森林火险红色预警，重庆和四川部分地区森林火险等级将达到极度危险级别。

据澎湃新闻报道，中国应急管理部、国家林业和草原局、中国气象局星期一（8月22日）18时联合发布预警。预计8月23日至25日，重庆中南部、四川东部的部分地区森林火险等级将达到极度危险级别。

中国气象局公共气象服务中心首席专家杨晓丹说，与往年高森林火险红色预警发布时间相比，今年首个高森林火险红色预警发布时间偏晚，也是高森林火险红色预警首次在汛期发布。

今年7月至今，中国南方地区整体降水偏少、气温偏高。尤其是重庆、四川等地近期持续高温干旱，气温较常年同期偏高，最高气温超过40℃，降水较常年同期偏少8成以上，达到中到重度气象干旱、局地特旱，森林火险等级持续偏高，森林火灾呈高发态势。

专家提示，应做好森林防火应急防御工作，加强林区火源管控，严禁林区用火，加强天气监测和预报预测，及时发布预警信息，加强防火科普宣传，提升公众防火意识。

近日，在极端高温干旱天气下，山火在中国多地频繁发生。8月18日以来，重庆江津、大足、铜梁、巴南等地先后发生多起森林火灾。四川省泸州市合江县8月21日发生森林火灾，大火蔓延至贵州赤水。