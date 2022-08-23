台南杀警案嫌凶落网 一周前越狱

台湾警方在星期二（8月23日）凌晨逮捕了台南杀警案嫌凶，并从嫌犯那里取回嫌犯从遇害警员身上抢夺的枪支和子弹。警方发现，嫌凶也是一名越狱犯。

综合台湾《联合报》和《自由时报》报道，警方是在凌晨4时45分于台湾北部新竹和欣客运车站，逮捕46岁男子林信吾。

杀警案发生在星期一（22日）早上。遇害的台南市两名警员涂明诚与曹瑞杰当天开警车在台南安南区追缉赃车时，遭嫌凶林信吾持刀械等凶器攻击。两名警员遭割喉，身中多刀，伤重殉职。凶嫌夺走其中一名警员涂明诚的警枪及子弹后，骑赃车逃逸，赃车随后在安南区一所高中被寻获。

警方原先指凶嫌是另一名男子，并为此发出追缉令，后来确认凶手另有其人。

嫌凶林信吾之后持枪抢劫台南市新营区一家超商，干案后南下高雄，之后在星期二凌晨1时多搭客运车北上新竹。到了新竹车站后，嫌犯一下车便被捕。

台南市市警局长方仰宁星期二早上在记者会上说，嫌犯供称，他原本在安南区公墓喝酒，警员涂明诚先下车以辣椒水喷嫌犯，嫌犯大怒持刀攻击警员。另一名警员曹瑞杰之后开车到现场，嫌犯又涉嫌持刀攻击曹瑞杰。

警方也发现，林信吾早前因强盗、窃盗等案，被判有期徒刑七年10月，2028年才能出狱，但在约一周前逃出位于台南的明德外役监。

台湾总统府在杀警案发生后说，总统蔡英文对此深感哀恸不舍，指示行政院长苏贞昌督导中央与地方警政单位，强力查缉嫌犯到案，并请警政署全力协助家属处理后续事宜。

内政部长徐国勇、警政署长黄明昭也南下坐镇。徐国勇说，警政署已通令全力缉凶，如遇有反抗，员警可大胆用枪。