海南2030年全面禁止销售燃油车

中国海南省将在2030年全面禁止销售燃油车，推动新能源车替代，让私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。

据海南省政府官网星期一（8月22日）发布的《海南省碳达峰实施方案》，到2025年，公共服务领域和社会运营领域新增和更换车辆使用清洁能源比例达100%。

全岛预计在2030年全面禁止销售燃油汽车。除特殊用途外，全省公共服务领域、社会运营领域车辆全面实现清洁能源化，私人用车领域新增和更换新能源汽车占比达100%。

方案提出，大力推广新能源车船应用，落实新能源汽车车辆购置税优惠政策和相关扶持政策，分阶段分领域逐步推进全省各类汽车清洁能源化，建设世界新能源汽车体验中心。

方案明确，加快推进社会运营交通领域清洁能源化，以轻型物流配送、城市环卫、租赁车、网约车等领域为重点，推动新能源车替代，鼓励私人用车新能源化。

早在2019年3月，海南就发布了《海南省清洁能源汽车发展规划》，提出“2030年全域禁止销售燃油汽车”的目标，成为全中国率先提出2030年“禁售燃油车”时间表的省份。

海南省工业和信息化厅今年3月发布了《海南省2022年鼓励使用新能源汽车若干措施》，以此加快新能源汽车推广应用，确保今年海南新能源汽车在新增车辆中占比超过30%。

据《海南日报》7月24日报道，今年上半年，海南省推广应用新能源汽车3.81万辆，完成年度推广任务进度（五万辆）的76.28%，同比增长133%；新能源汽车在新增车辆中占比达37.93%，高出全国平均水平18个百分点。

截至今年6月底，海南省新能源汽车保有量已达15.9万辆，占汽车保有量的8.91%，高出全国平均水平5.7个百分点，保有量占比连续赶超天津、北京，仅次于上海，居全国省级地区第二。