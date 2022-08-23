华裔工程师承认窃取苹果商业机密跳槽至中国竞争对手

一名原先在苹果公司任职的华裔工程师对刑事指控认罪，承认他在跳槽到自动驾驶领域的一家中国竞争对手之前，窃取了苹果公司的商业机密。

据彭博社报道，根据法院文件，张小浪（Xiaolang Zhang）星期一在加州圣何塞联邦法院的听证会上承认窃取商业机密。

法官下令将他的认罪协议密封存档，并将宣判日期定在11月14日。

张小浪是在2018年7月准备搭乘飞往中国的航班时被捕的。起诉书显示，张小浪本来为苹果的自动车计划开发软硬件，负责设计电路板及分析感应器数据。2018年4月，放陪产假的张小浪举家回中国，返美后向主管表示有意辞职，到中国为一家名为“小鹏汽车”（Xiaopeng Motors）的智动汽车科技有限公司工作。

苹果的保安职员4月28日告诉张小浪的主管，发现他曾搜寻公司的机密资料库，又在陪产假期间回过公司。张小浪被指涉嫌从公司内的自动驾驶车硬件实验室拿走电路板及电脑伺服器。张小浪解释自己打算内部调职，认为上述硬件对转职有帮助。

联邦调查局探员2018年6月27日搜查张小浪的寓所，发现他买了一张2018年7月7日飞往中国的机票，于是静候至当日采取行动，在圣荷塞机场拘捕了他。当局称，张涉嫌下载数据到自己的手提电脑，包括长25页的自动驾驶车电路板蓝图，电脑档案“成为即时起诉的依据”。