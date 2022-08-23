国台办称夏立言访陆理所应当 不值得大惊小怪

中国国民党副主席夏立言率团访问中国大陆被民进党指责，大陆国台办发言人马晓光说，中共中央台办、有关方面和地方与访问团交流交往，“理所应当，没有什么值得大惊小怪”。

据新华社报道，马晓光星期一（8月22日）答记者问时回应说，多年来，中国共产党与中国国民党在坚持“九二共识”、反对“台独”的共同政治基础上，保持维护互信，加强交流合作，为推动两岸关系和平发展、增进两岸同胞福祉、维护台海和平稳定发挥了重要积极作用。

他说，中国国民党副主席率团来访，中央台办、有关方面和地方同访问团交流交往，理所应当，没有什么值得大惊小怪。

他批评民进党当局对此“恶意炒作”，进一步暴露了其顽固谋“独”、挑衅大陆、干扰破坏两岸交流合作与两岸关系和平发展的政治本性。

夏立言10日率团前往中国大陆，早前针对美国众议院议长佩洛西访台而展开“围台”军演的中国大陆军方，也在同日宣布在台湾周边海空域完成联合军事行动的各项任务。

国民党在敏感时期决定由夏立言率团访问大陆，引起国民党党内与社会议论，绿营人士更直批国民党卖台。

国民党当时称，此行不谈论政治以及会见高官，但访陆团中的大陆事务部主任林祖嘉与大陆国台办主任刘结一8月18日均视讯参与由大陆举行的2022年两岸关系研讨会。

台湾《自由时报》22日引述消息人士报道说，夏立言21日先与厦门市委相关人员与台商代表餐叙，随后将陆续前往广州、深圳、杭州、昆山等地，与当地台商、台生餐叙与座谈，并将于26日抵达上海，预计在上海与刘结一会面。

