美电影结局在中国被修改 坏蛋改邪归正有三孩

美国电脑动画电影《小黄人大眼萌》续集的中国大陆院线版被指结局有修改，反派角色改邪归正，修改版也称他的最大成就是成为三个女儿的父亲。

一个名为“守望好莱坞”的微博大V账号上星期五（19日）发文称，《小黄人大眼萌：神偷奶爸前传》（Minions: The Rise of Gru）在影片最后以影像配上文字说明的形式，为两个反派角色格鲁（Gru）和威酷魔王（Wild Knuckles）加了两人“焕发新生”的结局。

守望好莱坞写道：“Wild Knuckles再次做坏事，这次入狱了，而他在狱中发展出了新的爱好和人生方向——演戏。”至于格鲁，则是回归家庭，一大家人其乐融融，他最大的成就是成为了三个女儿的父亲。

据路透社报道，电影的结局应该是，威酷魔王以假死逃过执法单位的拘捕，之后与格鲁离开葬礼现场。

有看过修改版的中国网民留言称，修改版在片尾穿插几张PPT，也给几个小黄人编了后续故事，格鲁“最终改邪归正”。另有网民写道，修改版结局是“中国专属三胎剧情”。

腾讯视频今年较早前也被发现，提供了另一部美国电影、在1999年上映的《搏击俱乐部》修改版，原有的建筑物被炸毁结局被文字讲解取代，引起网民不满。腾讯后来决定提供较为完整的版本。

网传截图显示，根据《小黄人大眼萌》续集修改版，反派角色威酷魔王（Wild Knuckles）最终坐牢，并出于对表演的热爱，在监狱里组建了自己的剧团。（互联网）