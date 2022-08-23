研究显示冠病新变异株潜伏期缩短

北大和清华研究发现，冠病病毒的潜伏期随着新变异株缩短，同时也会受到感染者年龄段和症状影响。

据彭博社报道，来自北京大学和清华大学的科学家星期一（8月22日）在网络开放获取医学杂志《JAMA Network Open》发表研究报告称，阿尔法变异株的潜伏期平均五天，到奥密克戎变异株，平均潜伏期降为3.42天。

研究人员还指出，根据感染者年龄段的不同和症状严重性的不同，潜伏期也会有不同。

这项研究分析了140多项研究的数据，以评估SARS-CoV-2病毒不同变异株的潜伏期。

研究报告指出，SARS-CoV-2在整个冠病疫情期间不断演变和突变，产生了具有不同增强传染性和毒性的变异株，确定不同变异株的潜伏期是决定隔离期的关键因素。

彭博的报道称，这一发现对还在坚持“清零”政策的中国大陆和香港等地具有重要意义。

中国大陆和香港最近都缩短了入境隔离时间。大陆在6月28日将密切接触者、入境人员的隔离管控时间，从“14天集中隔离医学观察+七天居家健康监测”调整为“七天集中隔离医学观察+三天居家健康监测”；香港则从8月12日起放宽入境隔离政策，将原有的海外人士抵港七天酒店检疫期，缩短为三天酒店检疫及四天家居监察。