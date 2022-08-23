蔡英文：任何威胁都无法撼动人民捍卫台湾决心

星期二（8月23日）是八二三炮战64周年纪念日，台湾总统蔡英文在当天强调，这场战役向世界宣示，台湾人民有能力捍卫自己的土地，任何威胁都无法撼动人民捍卫台湾的决心。

据台湾中央广播电台报道，蔡英文在总统府与美国斯坦福大学胡佛研究所“台湾在印太地区计划”专家学者访问团会面时说，八二三战役向世界宣示，任何威胁都无法撼动台湾人民捍卫台湾的决心，过去如此，未来也是一样。台湾会向世界证明，台湾人民有决心也有信心守护和平安全自由与繁荣。

蔡英文指中国大陆在台湾周边区域进行军演，已经对台海及区域现况造成极大威胁，更提醒民主伙伴，彼此间要强化结盟力量，携手捍卫区域的和平稳定。她感谢包括美国在内的七国集团（G7）国家在国际上对台湾的坚定支持，也再次强化台湾自我防卫的决心。

她誓言，台湾会不断强化国防自主能力，并在这方面继续与美国合作，也期盼台美一起打造更安全、更有韧性的供应链。

蔡英文也说，希望透过“台美21世纪贸易倡议”协商谈判平台，能迈向高品质的台美贸易协定，且深化台美各领域的合作关系，并相信这样的合作可以吸引更多赴台投资，也为台湾提供更多赴美进行投资布局的诱因，这样的互利双赢能为台美双方人民创造更大的稳定跟繁荣。