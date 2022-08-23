中国对19省疫情防控和经济状况开展大督查

中国国务院决定对19个省份开展大督查，目的在于确保疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求都全面落实，稳经济一揽子政策措施落到实处，保持经济运行在合理区间。

据新华社报道，这19个省份为山西、内蒙古、黑龙江、上海、江苏、浙江、福建、江西、河南、湖北、湖南、广东、广西、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、新疆。大督查范围也包括新疆生产建设兵团。19个国务院督查组会分赴这些地方。

国务院督查组将围绕做好“六稳”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）工作、落实“六保”（稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期）任务，聚焦稳增长、稳市场主体、稳就业保民生、保产业链供应链稳定、深化“放管服”改革优化营商环境开展督查。

督查组也将对2021年度中央预算执行和其他财政收支审计查出问题整改、保障粮食和能源安全、一些地方“三公”经费（因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费）不减反增、全面推进乡村振兴、落实最新版本的防控方案措施、防止层层加码等情况进行核查，推动解决政策措施落实的堵点痛点。

据报道，国务院督查组在实地督查方面，将坚持把三分之二以上的督查人员、三分之二以上的时间精力用于线索核查、暗访督查，坚持督帮一体，着力实现督查提质增效与减轻基层负担并举，以实际行动回应人民群众和市场主体关切。