中国高温天气24日起将逐步缓解

历经持续高温天气后，随着冷空气到来，中国多地将迎来降温。南方地区大范围持续性高温将从24日起逐步缓和，重庆高温预计在本月底得到缓解。

中央气象台星期二（８月23日）发布的天气预报显示，随着冷空气东移南下，黑龙江、河北、山东、陕西、河南等地出现分散性大雨或暴雨，其中山东德州、潍坊和青岛、陕西商洛、河南南阳、湖北十堰等局地大暴雨。预计冷空气还将继续南下，24日起将自北向南逐步缓解南方地区的高温天气。

江汉、江淮高温24日起将基本解除；四川盆地、江南26日起高温范围有所减小、强度减弱，部分地区解除。

中国天气网气象分析师说，在近期高温最为顽固的四川东部、重庆一带，高温退场速度虽然有些慢，但强度还是有所减弱。比如重庆本周最高气温会从43℃降到36℃左右，但预计一直要到本月底，当地高温才有望缓解。

气象分析师提醒，高温在退场之前还会上演最后的疯狂，预计未来三天，四川盆地、江汉、江南等地仍会有持续性高温天气，局地还将有持续性40℃以上的酷热天气。

中国今年夏季高温日数多、覆盖范围广、多地最高气温破历史极值。截至8月22日，中央气象台已连续33天发布高温预警，其中12日至21日已经连续11天发布了最高级别的红色预警。