任正非：全球经济面临衰退 华为要把活下来作为主要纲领

中国媒体报道，华为创始人任正非预测，全球经济将面临着衰退、消费能力下降的情况，并认为华为应改变思路和经营方针，从追求规模转向追求利润和现金流，保证渡过未来三年的危机。

据中国第一财经星期二（8月23日）引述消息人士报道，任正非在一篇文章中说：“我们对未来过于乐观的预期情绪要降下来，‍‍2023年甚至到2025年，一定要把活下来作为最主要的纲领‍‍活下来，有质量的活下来，每个业务都要去认真执行。‍”

华为内部论坛在星期一（22日）下午上线了这篇文章。

任正非认为，‍华为要缩小战线，集中兵力打歼灭战，提升盈利。‍他说：“要先想办法度过三年艰难时期，‍‍生存基点要调整到以现金流和真实利润为中心，不能再仅以销售收入为目标。”

‍他也写道：“我们的生命喘息期就是2023年和2024年，这两年我们能不能突围，现在还不敢肯定，‍‍所以每个口都不要再讲故事，一定要讲实现，‍‍尤其在进行业务预判时，不要再抱幻想，讲故事骗公司，损失要从你们的粮食包中扣除，‍‍首先要活下来，活下来就有未来。‍”

任正非强调，“这两年来，尽管外部环境在不断变化，但我们（华为）要清楚，打造ICT（信息与通信技术）基础设施才是华为公司肩负的历史使命，越是在艰苦时期，越不能动摇。”