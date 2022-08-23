统计数据显示，韩国对华出口30年来增逾160倍。

据韩联社报道，韩国贸易协会星期二（8月23日）发布的统计数据显示，去年韩国对华出口总额为1629.13亿美元（2275.57亿新元），达到韩中建交前1991年10.03亿美元的162.4倍。同期，韩国对外出口总额从718.8亿美元增至6444亿美元，仅增九倍。

同期，韩国对美出口由185.59亿美元增加4.2倍至959.02亿美元，对日出口由123.56亿美元增加1.4倍至300.62亿美元，与此相比，对华出口堪称几何级数增长。

韩中建交以前，中国在韩出口排行榜中排名第15，当时美国排行榜首，对美出口额达到对华的18.5倍。建交当年的1992年，中国的排行蹿升至第六，随后不断攀升，1993年排第四，1996年排第三，2001年排第二，2003年超过美国占据榜首，此后20年一直保持第一位置。

韩国对华贸易收支仅在1992年出现10.71亿美元的逆差，此后30年保持顺差，今年前7个月累计实现35.7亿美元顺差。不过，今年5到7月连续3个月出现逆差，本月1日至20日对华贸易出现6.67亿美元的逆差。如果今年全年对华贸易入超，将是1992年后30年来首现贸易逆差。

去年，中国是韩国第一大出口目的地，而韩国是中国第四大出口目的地。据韩国贸易协会整理的中国海关总署数据，去年中国对韩出口1505.24亿美元，占出口总额的4.5%。