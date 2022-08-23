国民党哀悼殉职警 吁民进党还人民免于恐惧的自由

台南杀警案震惊全台，在野的国民党星期二（8月23日）召开记者会哀悼殉职警员，称南台湾治安亮红灯，呼吁民进党不要再推卸责任，应积极改善基层执法环境，有效改善治安，还给人民免于恐惧的自由。

据《自由时报》报道，国民党星期二召开“为殉职员警哀悼！南台湾治安败坏，民进党还粉饰太平？”记者会，一开始先为两名殉职警员默哀。

国民党副秘书长李彦秀说，台湾的孩子在柬埔寨当“猪仔”，枪击案最近又在台湾社会不断发生，民进党执政六年，总统蔡英文说治安越来越好，显见民进党与大家活在完全不同的平行世界。

李彦秀说，2019年铁路警察遭刺杀殉职，警政署采购抛射式电击枪45229组，但直到2021年9月，仍只有9.27%的警员有使用经验，警用装备严重不足，蔡英文“要钱给钱、要人给人”的承诺破产。

对于立法院长游锡堃在案发后声称嫌犯一定要判死刑，国民党方面指出，以往杀警凶嫌即使遭判死刑定谳，执行也是遥遥无期，质疑游锡堃徒逞口舌，“难道没看到民进党毫无执行力？”

目前确诊冠病仍在隔离中的国民党台南市长参选人谢龙介以录影方式出席记者会时强调，近期从高雄行刑式枪决案到台南警察遇袭案，重大暴力犯罪频传，呼吁民进党政府尽速拿出整饬治安的具体作为。

谢龙介说，台南市刑事犯罪率与犯罪人口数在六都名列前茅，但警察员额配置却严重不足，等于是让台南警察在超勤过劳情况下维护治安，用生命保护台南市民安全，他呼吁台南市长黄伟哲编足预算，将缺额员警补齐。

台南杀警案发生在8月22日早上，遇害的两名警员涂明诚与曹瑞杰当天开警车在台南安南区追缉赃车时，遭嫌凶林信吾持刀械等凶器攻击。两名警员遭割喉，身中多刀，伤重殉职。

嫌凶还夺走警员涂明诚的警枪及子弹后逃逸，随后南下高雄，又在星期二凌晨搭客运车北上新竹，随后在新竹车站下车后被警方逮捕。

