小鹏汽车称与美苹果前员工涉偷商业机密案无关联

中国电动车制造商小鹏汽车称，公司与旗下员工张小浪涉嫌窃取商业机密案没有关联。

小鹏汽车星期二（8月23日）在微博发声明称，此案至今已经四年多，小鹏汽车并不了解案件的具体情况，也未介入美国司法机关对案件的后续调查，“我们与苹果公司之间也没有相关的争议，与该案件也无任何关联。”

小鹏汽车也说，公司严格遵守相关法律，高度重视知识产权保护。

综合彭博社和路透社报道，张小浪曾在美国苹果公司担任工程师，2018年4月决定离职，同年7月在美国圣何塞（San Jose）机场被捕。

美国检察官指控张小浪使用妻子的电脑下载了一份25页苹果公司文件，内容包括用在自动驾驶汽车的电路板设计示意图。

苹果公司在2015年聘请张小浪，担任自动驾驶汽车项目硬件工程师。这个项目至今尚未生产出任何商业产品。

张小浪原先对窃取商业机密控状不认罪，但在星期一（8月22日）在庭上决定认罪。

小鹏汽车星期二在微博上载了2018年发出的声明，指张小浪同年5月初入职小鹏汽车，签署了知识产权合规文件，并称没有记录显示，他向小鹏汽车上报任何敏感和违规的情况。

公司称，他们早在2018年6月27日便得知美国当地相关部门对张小浪展开调查，并按照规定封存张小浪的电脑和办公用品。“美国相关部门展开调查后，小鹏汽车第一时间配合并进行内部调查。”