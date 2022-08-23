华润置地原董事局主席唐勇被查

华润置地有限公司原党委书记、董事局主席、首席执行官唐勇涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查及监察调查。

据四川省纪委监察厅微信公众号“廉洁四川”星期二（8月23日）发布的消息，华润集团纪委目前正对唐勇进行纪律审查，经国家监委指定四川省监委管辖，四川省监委指定绵阳市监委管辖，绵阳市监委正对唐勇进行监察调查。

据公开履历，1971年出生的唐勇是河南商丘人，他于1993年加入华润，曾在华润总公司海南三亚东方大酒店、华润物业管理有限公司、华润置地（成都）有限公司，华润置地有限公司等公司任职。

唐勇在2013年10月至2019年2月期间，历任华润置地党委副书记、总裁、董事局副主席、首席运营官、党委书记、首席执行官；2019年2月至2019年12月，任华润置地党委书记、董事局主席、首席执行官。

2019年12月，唐勇“因其他工作安排”辞任华润置地董事会主席等职，在业界猜测唐勇下一站之时，华润电力很快发布公告，称唐勇已与华润电力订立董事服务合约，由2019年12月17日起初步为期三年。唐勇将不会收取公司任何董事袍金(报酬)，他作为执行董事兼总裁的薪酬将参照其职务、职责、公司薪酬政策及现行市况厘定。

不过不满两年，唐勇便辞任华润电力执行董事兼总裁职务，转任华润集团业务单元专职外部董事。

今年1月，唐勇职务再变动，被委任为华润现代服务有限公司专业总监。

