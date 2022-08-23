港媒：10万求职诈骗受害者被禁锢在东南亚

香港媒体报道，反诈骗救援组织估计有10万名求职诈骗案受害者被禁锢在东南亚，被迫从事诈骗工作。港媒也发现至少33个涉案园区。

据香港《星岛日报》星期二（8月23日）引述旗下《东周刊》报道，犯罪集团会在网上发帖声称有笋工（好工作）介绍，高报酬、低要求，多数会称与赌场或地产有关，或纯粹去当地开户口便有钱收。受害者到了东南亚后，一下飞机往往被扣押并转送至行骗中心。

报道引述熟悉园区运作的消息人士称，诈骗集团操控所谓“猪仔”（即受害者） 24小时上网或打电话行骗，每人要骗到至少20万港元（3万5600新元），或缴付赎身费，才有可能脱身。

业绩不理想，或企图逃走的受害者，会被锁起殴打或用槌仔或电棒施刑。

在《东周刊》追查到的33个涉案园区中，31个位于柬埔寨，另外两个在缅甸。在柬埔寨园区，除了一个位于柬国甘丹省（Kandal）之外，其余均在柬国唯一的经济特区西哈努克港。

全球反透骗组织（GASO）成员称，每个园区平均有约100家诈骗公司，每家最少有40至50名“猪仔”工作，保守估计超过10万人被禁锢。

其中一名受害者为被困在缅甸北部“卧虎山庄”园区的阿曾（化名）。这名受害者称，园区内约有200多名华人，每天被迫做电骗工作，尽量去骗多点钱，自己则一个没骗到，天天挨电棒”。

阿曾说：“园区四面有高墙和电网，出入口有重兵，听闻有人成功逃走，但失败的也不少，且下场很惨。我不想死，只能装作老老实实，让自己少受点折磨，等机会走。”

