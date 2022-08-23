国开行原副行长何兴祥案开庭 被控受贿、违规出具金融票证等

中国国家开发银行原副行长何兴祥受贿、违规出具金融票证、违法发放贷款、隐瞒境外存款案一审开庭。

据央视网报道，北京市第三中级人民法院星期二（8月23日）一审公开开庭审理了何兴祥案。何兴祥当庭表示认罪、悔罪，法庭将择期宣判。

北京市人民检察院第三分院指控，2006年至2021年，何兴祥利用担任中国银行海南省分行行长、中国银行山东省分行行长、中国农业发展银行副行长、国家开发银行副行长等职务便利，或者利用职权、地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位和个人在贷款审批、人事安排等方面提供帮助，直接或通过其亲属非法收受他人财物折合人民币6636万余元（约1353万新元）。

检方指控，2012年至2014年，何兴祥在担任中国银行山东省分行行长期间，违反规定，为有关企业出具信用证、保函人民币63.49亿余元（约12.9亿新元）、美元1.04亿余元；违反国家规定，向有关公司发放贷款人民币18.23亿余元（约3.7亿新元）；2010年至2021年，何兴祥明知国家工作人员在境外的存款应当依照国家规定申报，实际控制其亲属账户共计折合人民币3369万余元（约687万新元）而隐瞒不报。

检方指，何兴祥的行为分别构成受贿罪、违规出具金融票证罪、违法发放贷款罪、隐瞒境外存款罪。

公开资料显示，58岁的何兴祥是浙江绍兴人，曾长期在中国银行工作，2014年10月转任中国农业发展银行党委委员、副行长。他2020年4月调任国开行，在四名副行长中排名第二，履新一年多后于2021年9月落马。

何兴祥今年1月底已被“双开”（开除中共党籍和公职），成为首名被指“造成重大金融风险”的金融虎。

中共中央纪委国家监委当时通报称，何兴祥贯彻落实中央关于防范化解金融风险决策部署不到位、搞变通，甚至自行其是，滥用金融审批权造成重大金融风险，给国家造成特别巨大损失。