下午察：美国“神偷奶爸”在中国变“三胎好父亲”？

美国动画电影《小黄人大眼萌：神偷奶爸前传》（Minions: The Rise of Gru）正在全球热映，这个呆萌可爱的小黄人系列曾于2015年在中国创下票房佳绩。

新的一集上周登陆中国也受到粉丝热烈欢迎，上映三天，就拿下7828万人民币（1596万新元）的票房。

然而，当他们在影院看完影片后惊诧的发现，小黄人在中国上映的版本结局被更改了！

原版影片的结局是：大反派抢劫首领威酷魔王（Wild Knuckles）以假死逃过当局拘捕，之后与亦正亦邪的主角“神偷奶爸”格鲁（Gru）一起驾车离开了。

而中国影院版本中，结尾以“幻灯片”形式加多了一分钟：威酷魔王被警察逮补入狱20年，在监狱里成立剧团，“追求他对表演的热情”。

与威酷魔王一同作恶的格鲁则是“回到了他的家庭”，一家人和乐融融，并将他“最大的成就”描绘成“成为他三个女儿的父亲”，被网民认为是响应中国“三胎政策”。

在中国大陆上映的小黄人续集结局中，反派角色格鲁（Gru）的最大成就是成为三个女儿的父亲。（互联网）

格鲁在添加的一帧画面中还信誓旦旦的保证：“我一定会遵纪守法，诚实守信”。

这最后一分钟，让原本是充满了美式幽默的动画电影被生生改成了社会主义新风尚宣传片，令人哭笑不得。

许多网民对此感到愤怒和不解，抱怨自己“看彩蛋时，猝不及防被塞了一嘴屎”，指出“电影的意义在于记录、反思和升华，而不是说教和洗脑”。有网民呼吁“请给我们一个纯粹的电影，而不是一个应该的电影”。

在微博拥有1440万粉丝的影评大V“毒Sir”上星期六（8月20日）的一篇公号推文中质问：“为什么全世界都不需要这一分钟，唯独我们就需要特别指导和呵护？生怕一部动画片，把人‘教坏了’”。

这名大V还形容，“我们似乎被当成特殊学校里的儿童，离外面正常的玩耍，越来越远了。”

数不胜数的中国“特供版”

电影结局或情节在中国被删改的遭遇，并非小黄人独有。不少外媒和网民将小黄人和美国电影《搏击俱乐部》在腾讯视频上被修改结局相联系。

1999年上映的美国黑色幽默电影《搏击俱乐部》的结尾出现的一幕是炸弹摧毁了建筑物，暗示颠覆社会秩序的阴谋计划得以实施，这被影评人士赞叹为“神来之笔”的一幕将全片剧情推向高潮，发人深省。

美国黑色幽默电影《搏击俱乐部》结尾在腾讯平台上也一度被修改。 （互联网）

然而，腾讯平台今年年初上架该电影的版本中，结局却修改成：男女演员看着前方建筑物一座座被炸毁的场景，大段文字讲解说明出现：“经由泰勒提供的线索，警方迅速理清案情，一举将他们抓获，阻止了炸弹的爆炸。审判过后，泰勒被强制送进精神病院接受治疗，并于2012年痊愈出院。”

这样的结局大反转不仅让网民直斥“太离谱”、“篡改结局，不如不上架，简直侮辱作品”，也让原著作者也是本片编剧恰克·帕拉尼克(Chuck Palahniuk)坐不住了。

他在个人推特上讽刺写道，“太棒了！在中国的每一个人都能得到一个圆满的结局！”“泰勒被逮捕了，他接受了审判并被送入精神病院。这太神奇了。我完全没想到！正义总会胜利。爆炸也从未发生。”

不过，腾讯在一个月后决定恢复电影版的原始结局，帕拉尼克回应说：“做了正确的事”。

其实，不只是美国电影，美国经典情景喜剧《老友记》（Friends）今年2月再度引进中国，也被大量删减剧情而遭到网民炮轰。

美国经典情景喜剧《老友记》（Friends）今年2月再度引进中国，也被大量删减剧情而遭到网民炮轰。（互联网）

在腾讯、优酷、爱奇艺、哔哩哔哩等平台上架的版本中，和性少数群体（LGBTQ）有关的场面几乎都被删除，包括提到女同性恋的对话，以及同性接吻的画面。

剧中带性暗示的台词也被删除或淡化，例如将“女人有多重性高潮”翻译为“女人有说不完的八卦”。

有网民痛斥，这类删减和错译不仅影响剧情连贯性，也“侮辱了观众智商和英语水平”。

除了美国影片，2019年上映的一部反映社会法治腐败的印度电影《一个母亲的复仇》结局也被修改成了“伟光正”。

就连多部香港获奖电影在中国大陆上映时也遭到删减。香港金像奖获奖影片《大块头有大智慧》在大陆被剪掉了三分之一，有网民多年后得知看的是删减版才恍然大悟“难怪不知道在讲什么”。

另外，风靡两岸三地的香港影史巅峰之作《无间道》，在大陆的结局也被改得自相矛盾逻辑混乱。

中国影视作品的审查红线

由于中国没有推行影视分级制度，中国上映的影视作品被删减的情况并不少见。不过，自中国全国人大常委会2016年11月表决通过了《电影产业促进法》，明定涉及“重大题材”或国家安全、外交、民族、宗教、军事等方面题材，应将电影剧本送审后，中国影视作品的审查标准也越来越严，红线涵盖的范围也越来越广。

2020年7月，网上根据《电视剧审查管理规定》《网络视听节目内容审核通则》、爱奇艺网络大电影“10禁”、优酷网络电影13禁等公开资料，总结了20类题材审查注意问题和规避事项。

其中包括：妖魔鬼怪题材，人、妖、仙道不可灵魂转世及生命轮回；宗教内容不得戏说调侃；现实题材三观要正，不要过于突出社会矛盾；可以追求财富，但要通过正常手段；不得宣扬消极、颓废的人生观、世界观和价值观，渲染、夸大社会问题，不得过分表现、展示社会阴暗面。

这个范围一划，要想完全避开红线，恐怕只剩下“主旋律”作品了。网民纷纷建议“都别拍算了！”“直接禁止拍剧吧”。

审查愈加严格也打击了国外电影登陆中国大陆市场的热情，尤其是曾视中国为最重要海外市场的美国电影，随着中美关系紧张、意识形态分歧加剧，以及疫情的冲击，中国进口的美国电影数量过去三年持续下滑。

中国去年全年仅进口25部美国电影，而2012年至2019年间，中国每年平均进口45至55部美国电影。 在全球票房都有不俗成绩的《蜘蛛侠：英雄无归》《尚气与十环传奇》《奇异博士2》，以及《壮志凌云2》等最终都没有进入中国市场。

中国进口的美国电影数量过去三年持续下滑，去年全年仅进口25部美国电影。图为北京一家电影院门口人烟稀少。（黄小芳摄）

迪士尼CEO查佩克今年5月甚至在财报电话会上说，即便没有中国市场，也不妨碍迪士尼获得成功。

中共中央宣传部副部长孙业礼上星期四（8月18日）在一场新闻发布会上呼吁美国电影“在尊重文化习俗和受众习惯的基础上”不断提高质量，更好地满足中国观众对更加多样化、更高品质影片的期待。

但他强调，中国对于中外电影艺术交流的原则、立场和态度是一贯的，中国始终坚持文化多样性，坚持开放包容，积极引进反映世界优秀文明成果的好电影。

无论如何，眼下情况来看，想要分大陆市场这块大蛋糕，就得配合审查，想要保持艺术或思想的完整性而不愿就范，就有被中国广电总局打枪的风险，这是摆在电影公司面前的一道选择题。

但至少这些电影公司还可以选。对于十多亿中国观众来说，看什么样的片子，似乎就不由他们自己来选了。