中国代表：决不能让切尔诺贝利和福岛惨剧重演

对于乌克兰核设施的安全问题，中国常驻联合国副代表耿爽说，决不能让切尔诺贝利核事故和福岛核事故的惨剧重演。

据中新社报道，联合国安理会8月23日审议乌克兰核设施安全问题，中国常驻联合国副代表耿爽在会上发言说，有关当事方应保持最大克制，避免采取危及核安全和安保的行动。决不能让切尔诺贝利核事故和福岛核事故的惨剧重演。

耿爽说，扎波罗热核电站近日仍在遭受炮击。尽管炮击尚未对核电站安全造成直接威胁，但正如国际原子能机构总干事格罗西所说，这种情况随时可能改变。核设施的安全和安保问题没有试错余地。任何一次意外事件都可能导致严重的核事故，对乌克兰和周边国家的生态环境和公共健康造成不可挽回的后果。中方再次呼吁有关当事方保持最大克制，严格遵守相关国际法规定，认真落实格罗西总干事提出的七项支柱原则，避免采取危及核安全和安保的行动，把意外风险降到最低。

耿爽说，中方一贯支持国际原子能机构严格按照授权履行保障监督职责，在促进核安全、核安保问题上发挥积极作用。当前形势下，国际原子能机构有必要尽快赴扎波罗热核电站进行实地考察，对核设施安全和安保情况进行专业技术评估。我们注意到，俄罗斯和乌克兰都对访问作出积极表态。希望有关各方排除政治障碍，加强沟通协作，坚持问题导向，尽早就访问时间和细节达成一致，让国际原子能机构访问团及时成行。

耿爽说，处理核设施的安全和安保问题，必须坚持科学理性，坚持人道精神，坚持沟通合作，应当超越政治立场，超越敌对分歧，超越军事考量。我们决不能让切尔诺贝利核事故和福岛核事故的惨剧重演。

耿爽说，要从根本上消除扎波罗热核电站的核安全风险，国际社会必须以负责任的方式推动局势缓和降温，在外交努力和政治解决上下功夫，引导当事方重回对话谈判，早日实现停火止战。中方再次呼吁有关各方重视彼此合理安全关切，构建均衡、有效、可持续的安全架构，为乌克兰危机的妥善解决和地区持久和平稳定作出不懈努力。