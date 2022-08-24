美再将七中国实体列出口清单 主要涉航空航天领域

美国商务部星期二(8月23日)以国家安全和外交政策考量为由，再将七家中国实体列入出口管制清单。这些实体主要涉及航空航天领域。

根据美国工业与安全局(Bureau of Industry and Security, BIS)发布的声明，这七家实体分别是：中国航天科技集团第九研究院第771研究所，中国航天科技集团第九研究院第772研究所，中国空间技术研究院第502研究所，中国空间技术研究院第513研究所，中国电子科技集团第43研究所，中国电子科技集团第58研究所，以及珠海欧比特宇航科技股份有限公司。

被列入清单后，供应商向这些中国实体提供美国商品或服务前需要获得许可证。

声明还说，这些实体被列入清单，是因为他们的活动“不符合美国国家安全和外交政策利益，尤其是他们获取以及试图获取美国的物件以支持中国的军事现代化努力。”

主管工业与安全的美国商务部副部长埃斯特韦斯(Alan Estevez)说，“支持太空和航空航天活动的美国技术不应被用于支持中国的军事现代化。我们一直在监视这些领域的技术被转移的证据。”

他还说：“中国的军民融合计划要求工业与安全局保持警惕，在必要时采取有力行动保护我们的敏感技术。”

声明还提到，加上最新的这七家中国实体，美国已将约600家中国实体列入了实体清单，其中110多家是自拜登政府执政以来新增的。