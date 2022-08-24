浙江义乌全面恢复常态化疫情防控

“世界小商品之都”浙江义乌市疫情得到缓解，当地自星期三（8月24日）起解除全市疫点的管控，全面恢复常态化疫情防控。

根据“义乌发布”微信公号发布的公告，当地全面恢复生产经营场所。各专业市场、农贸（农批）市场、菜市场、商超、旅游景点、餐饮场所及养老服务机构、儿童福利院、宗教场所、居家养老照料中心等有序恢复常态化运营。剧院、KTV、网吧、游戏厅、健身房、电影院、酒吧、棋牌室、台球室、洗浴室、足浴室、美容美发、茶室、咖啡馆、桌游馆、SPA馆等重点场所符合条件后有序开放。进入各类公共场所落实测温、戴口罩、一扫三查（扫场所码，查健康码、行程卡、48小时内核酸检测阴性证明）等防疫要求。

公告还提到，规范举办宴会展会等活动。举办各类会议、论坛、培训、演出、比赛、考试、宴会等聚集性活动，须提前掌握参加人员名单，谢绝风险区人员参加。人员规模超过50人的，主办方需制定疫情防控方案，并向属地镇街疫情防控指挥部报备；超过200人的，按照“谁举办谁负责”“谁组织谁负责”的原则，活动主办、承办单位（组织方）应履行主体责任，提前制定疫情防控工作方案、应急预案，实行全程全链条可追溯管理。此外，当地也将全面恢复市内公共交通。

通知要求，非必要不前往疫情风险区，严格执行戴口罩、一米线、扫场所码，配合查验健康码、行程卡和核酸检测阴性证明等规定。

中国直辖市重庆疫情持续。当地星期二（8月23日）新增本土确诊病例21例，新增本土无症状感染者19例。从8月24日6时起，重庆将对市中心城区市民开展一轮核酸筛查，当日全部完成。

截至8月23日24时，重庆市现有本土确诊病例74例，现有本土无症状感染者72例。

中国大陆星期一（8月22日）新增确诊病例382例。其中本土病例308例，包括海南205例，西藏27例，重庆23例。

其余本土病例分布在：陕西13例，广东7例，四川6例，福建4例，新疆4例，河南3例，湖北3例，山西2例，内蒙古2例，湖南2例，云南2例，青海2例，上海1例，浙江1例，江西1例，含65例由无症状感染者转为确诊病例。

星期一新增无症状感染者1513例，其中本土1440例，包括海南520例，西藏518例，新疆173例，陕西77例，青海54例，甘肃23例，河南11例，安徽8例，湖北8例，重庆8例，江西7例，四川7例，黑龙江5例，广西5例，兵团5例，上海3例，辽宁2例，山西1例，内蒙古1例，吉林1例，浙江1例，广东1例，贵州1例。

截至8月22日，中国大陆现有确诊病例8391例，其中重症病例35例。

