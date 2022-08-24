日议员访台 中国大陆警告将采坚决有力措施因应

日本自民党议员、“日华议员恳谈会”会长古屋圭司率团访台，中国大陆外交部、国台办及驻日使馆都发声反对。外交部称，将采取坚决有力措施捍卫主权和领土完整，驻日使馆也要求日本停止任何在台海兴风作浪的企图。

古屋圭司访问团8月22日至8月24日访问台湾，访台期间与台湾总统蔡英文、副总统赖清德等会面，还将吊唁台湾已故前总统李登辉。

据中国大陆外交部官网消息，外交部星期二（8月23日）以答记者问的形式回应说，古屋圭司不顾中方严正交涉，“执意窜访中国台湾地区，粗暴干涉中国内政，公然违背一个中国原则和中日四个政治文件精神，向‘台独’分裂势力发出严重错误信号”。中方对上述恶劣行径表示强烈谴责，将采取坚决有力措施，捍卫国家主权和领土完整。

外交部强调，台湾问题事关中日关系政治基础和两国间基本信义，日方曾向中方作出过郑重承诺。日本对台湾殖民统治长达半个世纪，对中国人民负有严重历史罪责，最应谨言慎行。

外交部还说，日本个别政客为谋求政治私利，同“台独”势力勾连，跟风作秀表演；日本政府放任其政治操弄，损害中国主权和领土完整；敦促日方深刻反省历史，恪守中日四个政治文件原则和迄今承诺，停止在台湾问题上挑衅滋事，不得在台海蹚浑水、谋私利，不要在错误的道路上越走越远。

另据新华社报道，大陆国台办发言人马晓光也回应说，日本某些政客和议员“跟风窜访中国台湾地区，图谋捞取政治私利”，大陆对此坚决反对。

马晓光说，敦促日方这些人吸取历史教训，充分认识台湾问题的敏感性，以实际行动恪守一个中国原则和中日四个政治文件精神，在涉台问题上谨言慎行。

中国驻日本大使馆发言人星期二（8月23日）在官网就此发表谈话称，古屋圭司等日本政客的行为公然违背一个中国原则、恶意干涉中国内政、严重干扰地区和平安全。

发言人强调，美国国会众议长佩洛西访台受到国际社会普遍批评，但一些日本政客“执迷不悟，仍在借机蹭热度、找存在，这完全是打错了算盘、误判了形势”。

发言人还说，日本在台湾问题上犯过历史错误，负有沉重罪恶，若一再逆潮流而动，为美方和“台独”势力站台张目，最终只会重蹈覆辙，自陷绝境。

发言人再次敦促日本“立即停止任何在台海兴风作浪的企图”，不要以任何形式向“台独”势力发出错误信号，不要给地区和平稳定制造祸端。