中国官媒：经济发展和疫情防控两手都要抓都要硬

中国官媒《人民日报》星期三（8月24日）发表署名评论文章，强调经济发展和疫情防控两手都要抓、都要硬，称只有高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，才能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，推动经济平稳健康发展。只有疫情被有效控制住，经济发展和正常生活才能具备有利条件；疫情越早得到控制，经济发展受到的影响就越小。

文章指出，中国国家统计局前不久公布的7月经济数据显示，随着高效统筹疫情防控和经济社会发展各项政策持续显效，国民经济延续恢复态势。这彰显了中国经济的韧性和活力，有力印证了中国疫情防控政策的科学性、有效性。

疫情防控是“国之大者”，经济建设是中心任务。疫情防控和正常生产生活、经济社会发展不是非此即彼的“单选题”，而是相辅相成、辩证统一的关系。只有高效做好统筹疫情防控和经济社会发展工作，坚持两手都要抓、都要硬，才能最大限度减少疫情对经济社会发展的影响，推动经济平稳健康发展。

文章还说，面对百年不遇的冠病疫情，有效的疫情防控是经济社会发展的基础。只有疫情被有效控制住，经济发展和正常生活才能具备有利条件；疫情越早得到控制，经济发展受到的影响就越小。两年多的疫情防控实践充分证明，中国疫情防控效果是好的、效率是高的，有良好的成本效益比。如果搞“集体免疫”“躺平”之类的防控政策，疫情势必会对经济社会发展产生严重冲击，势必会造成更大的损失。

抗击疫情是个系统工程，需要同时考虑三个方面：一是控制疫情，二是保障老百姓正常生活，三是确保经济社会必要运行。可以说，坚持动态清零从来就不意味着放弃经济发展，恰恰相反，是要为经济发展创造良好条件。应该看到，7月份经济虽然延续恢复发展态势，但受多重因素影响，仍有小幅波动。当前正处于经济回稳最吃劲的节点，必须以时不我待的紧迫感，高效统筹疫情防控和经济社会发展，巩固经济恢复发展基础。

文章还说，统筹好疫情防控和经济社会发展，“精准”是道必答题。基于疫情防控形势变化、病毒变异特点以及疫情防控实战的经验总结，动态调整优化防控措施，提高疫情防控的科学性、精准性，是“最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”的必然要求。

文章最后说，疫情尚未远去，大考仍在继续，发展不能停步。深刻认识抗疫斗争的复杂性和艰巨性，坚持人民至上、生命至上，坚持外防输入、内防反弹，坚持动态清零，该管的坚决管住，该保的坚决保住，一手抓战“疫”，一手抓发展，就一定能打赢疫情防控这场大仗硬仗，实现疫情防控和经济社会发展双胜利。