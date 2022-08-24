重庆应急管理局：部分火场火情总体可控

重庆持续高温干旱，江津、大足、铜梁、巴南等区8月18日以来先后发生山林火灾。重庆市应急管理局星期三（8月24日）发布通知称， 大足、铜梁火场火情总体可控。巴南界石火场东、西线已基本控制。同时，中央继续发布高温橙色预警，四川重庆等地部分地区最高气温可达40度以上。

根据“重庆应急发布”微信公众号消息，通知说，大足、铜梁火场火情目前总体可控。目前共投入市区应急局专业救援队、森林消防、武警、消防等各级各类救援力量2589人，直升机2架，已开辟宽20米隔离带6公里，大足、铜梁隔离带已纵向贯通。

巴南界石火场投入各级救援力量3940人，东、西线已基本控制，500千伏高压线已恢复通电。目前南线长1公里、宽30米的隔离带全线贯通；东线正在开设长500米、宽40米的隔离带；西线开设长2.5公里、宽30米的隔离带；北线开设长500米、宽20米的隔离带。

北碚歇马火场共投入市区两级应急局专业救援队、武警、消防及其他救援力量1152人，投入市应急局航空救援总队直升机4架。北碚、璧山正组织力量开挖新35米宽隔离带，已安全疏散46人。

涪陵区马武、开州区竹溪乡、万州区燕山乡火场明火已被基本扑灭，救援队伍转入打扫余火，看守火场，防止复燃阶段。

另外，中央气象台8月24日6时继续发布高温橙色预警。预计星期三白天，陕西南部、安徽南部、湖北西部和东南部、湖南、江西、浙江中南部、福建、四川中东部、重庆、贵州东部和北部、广东、广西等地有35至39度高温天气，其中，四川东部、重庆、江西东部、福建西部等地的部分地区最高气温可达40度以上。