中国时隔两年多恢复外国留学生入境

中国时隔两年多来将首次允许外国留学生入境，从星期三（8月24日）起持有效学习类居留许可的外国留学生可入境中国。

中国驻美国大使馆星期二（8月23日）更新《关于当前赴华签证可受理范围和受理程序的通知》，通知称，自北京时间2022年8月24日0时起，持有效学习类居留许可的外国留学生及持有效APEC商务旅行卡人员可入境中国。中国驻日本、印度、新加坡、马来西亚等国大使馆也发布了类似公告。

据中国官媒《环球时报》23日报道，从湖北省一所大学获得的调查问卷显示，该大学从8月22日起已开始收集希望从国外回到中国的国际学生的信息。

这份针对2018级国际学生进行的问卷显示，“目前在国外的学生可以在10月或11月赴华”。

报道引述深圳第三人民医院院长卢洪洲说，欢迎留学生赴华并不意味着中国放松疫情防控措施，也不意味着放弃了“动态清零”总方针；短期内不太可能缩短入境人员的隔离检疫时间。

中国入境要求在6月有所放松，目前对入境人员采取“七天集中隔离医学观察+三天居家健康监测”的管理措施。

此前，中国自2020年3月28日起，暂时停止外国人持目前有效来华签证和居留许可入境，暂停外国人持APEC商务旅行卡入境。自2020年9月28日起允许持有效中国工作类、私人事务类和团聚类居留许可的外国人入境。